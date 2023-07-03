“وقذف في قلوبهم الرعب”.. المتطرف حارق المصحف يظهر مرتجفا ويرتعد خوفا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

ظهر الشخص المتطرف الذي أحرق المصحف في السويد، وهو يرتجف ويرتعد من الخوف.

وخلال الفيديو، طالب المتطرف متابعيه بأن يساعدوه وذلك لوجود تهديدات دولية عليه.

كما طلب من الحكومة السويدية الدفاع عنه خاصة بعد معرفة مجموعة مسلمة بيانات سكنه، بحسب ادعائه.

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وفي وقت سابق، أدانت المملكة، إقدام أحد المتطرفين على حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية: “تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين لإقدام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك”.

وأضافت “إن هذه الأعمال البغيضة والمتكررة لايمكن قبولها بأي مبررات، وهي تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول”.

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