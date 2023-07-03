حريق بشركة بترول كويتية.. ماذا عن خطط الإنتاج والتصدير؟

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك»، أمس الأحد، أن حريقا نشب في مصفاة الزور بالوحدة رقم 12 مؤكدة أن رجال الإطفاء قاموا بعمل اللازم وجرى إخماد الحريق كليا.

وقالت الشركة، عبر حسابها في «تويتر» إن عمليات التبريد بدأت وأنه لا توجد أي إصابات، كما أكدت الشركة عدم تأثر خطط الانتاج والتصدير وأنه جرى تفعيل إجراءات الطوارئ للصحة والسلامة والأمن والبيئة للتعامل مع الحادث.

حريق بشاحنة ديزل:

وقبل أيام وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام كويتية، تعامل فرق الإطفاء مع حريق شاحنة ديزل في منطقة الشويخ الصناعية، حيث تحاول السيطرة على النيران وتسرب الديزل.

وأظهر الفيديو الذي نشرته القبس الكويتية، ألسنة النيران وسحب الدخان قد غطت السماء والطريق السريع الذي وقع عليه الحادث.

وزير الداخلية الكويتي:

من جانبه وجه وزير الداخلية الكويتي الشكر لرجال الإطفاء على جهودهم بمكافحة حريق الشاحنة على طريق جسر الغزالي.

ووجه الجهات المعنية لإصدار التوصيات والقرارات لعدم تكرار حوادث مماثلة

كما أشاد بالجهود والأعمال البطولية التي قاموا فيها من خلال مكافحتهم الحريق وسرعة إخماده وتأمين المباني المجاورة للحريق.

بينما طالب رئيس قوة الإطفاء الفريق خالد المكراد بالتنسيق لتنظيم عملية تنقل شاحنات ونقل البضائع التي تحتوي على مواد سريعة الاشتعال وقت الذروة.

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