يقيك من السرطان ويقوى العضلات.. فوائد مذهلة لعصير البنجر

تواصل – فريق التحرير:

يعد البنجر من أهم وأفضل النباتات التي تحتوي على عناصر هامة ومفيدة لجسم، إذ أنه يحتوي على أنواع عديدة من الفيتامينات والمعادن.

ويدخل كذلك في العديد من الأطعمة وعلى رأسها “السلطة”، والتي تكون دائما بجانب الأصناف المعتادة على المائدة.

7 فوائد

وللبنجر العديد من الفوائد – بحسب موقع webteb – هي كالتالي:

1- مواجهة السرطان

“البنجر” غني ببمضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الماء، حيث أنه يحتوي على البيتالين الذي يمتلك قدرات وقائية ضد بعض خطوط الخلايا السرطانية.

2- الحفاظ على وزن صحي

يعد خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية.

3- خفض ضغط الدم

كوب واحد من عصير الشمندر يوميًا يقلل ذلك من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، كما أن النترات في عصير الشمندر التي تتحول إلى حمض النتريك في الدم، تساعد على توسيع الأوعية الدموية والاسترخاء.

4- مصدر جيد للبوتاسيوم

غني بالبوتاسيوم، حيث يمكن أن يساعد شرب عصير الشمندر باعتدال في الحفاظ على مستويات البوتاسيوم الخاصة بك بشكل مثالي.

5- يحسن قوة العضلات

كشفت دراسة أجريت سنة 2015 أن الأشخاص الذين يعانون من قصور في القلب عندما تناولوا البنجر أدى ذلك إلى زيادة في قوة العضلات بنسبة 13٪.

6- يبطئ من تطور الخرف

أثبتت دراسة أجريت في عام 2011، أن النترات الموجودة في الشمندر تعمل على زيادة تدفق الدم إلى الدماغ لدى كبار السن وتساعد في بطء التدهور في الإدراك لديهم.

7 – يقوي من التحمل البدني

يزيد من مستويات نترات البلازما ويعزز الأداء البدني للجسم، حيث يفضل استخدامه للأشخاص الذين يقطعون مسافات طويلة بدراجاتهم أو أرجلهم، حيث يزيد من إنتاج الأكسجين في الجسم.

اقرأ أيضًا:

أخصائية تغذية تكشف عن فوائد مذهلة لـ«البنجر»