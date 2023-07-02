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بعد عام على إطلاقها.. سناب شات بلس تصل إلى 4 ملايين مشترك
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بعد عام على إطلاقها.. سناب شات بلس تصل إلى 4 ملايين مشترك

بعد عام على إطلاقها.. سناب شات بلس تصل إلى 4 ملايين مشترك

بعد عام على إطلاقها.. سناب شات بلس تصل إلى 4 ملايين مشترك
٠٢:٢٣:٢٧ ص، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة سناب عن وصول عدد المشتركين في خدمة سناب شات بلس المأجورة إلى 4 ملايين مشترك بعد مرور عام على إطلاقها، بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للشركة.

مزايا سناب شات بلس

وبينت شركة سناب بعض المزايا الجديدة التي ستتوفر لمشتركي خدمة سناب شات بلس خلال المستقبل القريب، ومنها:

  • ميزة رسائل الدردشة التعبيرية التي تتيح للمستخدمين إرسال رسائل بخطوط كبيرة الحجم
  • ميزة أخرى تُطلق عليها “ألوان الدردشة المخصصة” وهي تتيح للمستخدمين تغيير لون أسمائهم في المحادثات.

وفي الوقت  الحالي، يظهر سناب شات الأسماء باللون الأحمر بشكل افتراضي في المحادثات، لكن مع إطلاق المزايا الجديدة، سيتمكن المشتركون من تغيير هذا اللون إلى ألوان أخرى وفقًا لتفضيلاتهم الشخصية.

إطلاق خدمة سناب شات بلس

يشار إلى أنه تم إطلاق خدمة سناب شات بلس المأجورة في يونيو من العام الماضي، واستطاعت جذب المشتركين بشكل متزايد على مدار الأشهر اللاحقة، إلا أن عدد المشتركين الحالي لا يزال يمثل جزءًا صغيرًا فقط من إجمالي مستخدمي تطبيق سناب شات الذين يزيد عددهم على 375 مليون مستخدم نشط يوميًا.

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