الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
القارة العجوز تحترق.. أوروبا تتحول لساحة حرب والتظاهرات تنتقل من فرنسا لبلجيكا وسويسرا
الحج والعمرة: 3 شروط لشحن ماء زمزم للخارج
“يتمنى تحقيق الحجة الـ 40”.. هندي يحج 27 مرة على التوالي
سائق متهور يتسبب في وفاة وإصابة 26 شخصا في هذه الدولة (فيديو)
مصرع وافد مصري وإصابة 8 في حادث مروع بالكويت
“القمر البدر”.. فلكية جدة : أول قمر عملاق لعام 2023 .. اليوم

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

القارة العجوز تحترق.. أوروبا تتحول لساحة حرب والتظاهرات تنتقل من فرنسا لبلجيكا وسويسرا

القارة العجوز تحترق.. أوروبا تتحول لساحة حرب والتظاهرات تنتقل من فرنسا لبلجيكا وسويسرا

القارة العجوز تحترق.. أوروبا تتحول لساحة حرب والتظاهرات تنتقل من فرنسا لبلجيكا وسويسرا
٠٢:١٢:٢١ ص، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت فيديوهات لحظة خروج عشرات من أنصار اليمين المتطرف في مدينة “ليون” الفرنسية.

وهتف المتظاهرون بصوت واحد: “أزرق، أبيض، أحمر.. فرنسا للفرنسيين”.

يأتي ذلك في الوقت الذي استعملت فيه الشرطة الغاز المسيل لتفريق المتظاهرين.

حصيلة أعمال الشغب

وخلال اليوم الخامس للاحتجاجات الداخلية الفرنسية، كشفت حصيلة أعمال الشغب عما يلي:

1- المتظاهرون أضرموا النيران في 871 موقعاً عاماً و577 سيارة، وألحقوا الضرر بـ74 أخرى.

2- المستشار الألماني حذر من تفجر الأوضاع في دول أوروبية أخرى.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. لحظة اشتعال حريق في محلات شهيرة بفرنسا

في الوقت نفسه، تداول فيه نشطاء نظاهرات في دول أوروبية أخرى وهي “سويسرا وبلجيكا”.

وأظهرت فيديوهات عمليات كر وفر في تلك الدول بين الشرطة المحلية ومتظاهرين.

وجاءت تلك التظاهرات على خلفية التظاهرات التي تعيشها فرنسا حاليا.

اشتعال حريق كبير

وأظهر مقطع فيديو لجظة اشتعال حريق كبير في محلات “فولكس إن فيلين” بالقرب من ليون.

وكشف مقطع فيديو لحظة تصاعد النيران والأدخنة بكثافة من المبنى بعد إضرام النيران به.

وتشهد فرنسا حاليا اضطرابات عنيفة بين الشرطة وناشطين، فيما تم سلب ونهب بعض المحال.

اقرأ أيضًا:

مظاهرات في كل مكان.. فرنسا تنشر 7000 شرطي في باريس وضواحيها الليلة

في وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أمس الأحد، أنها ستنشر 7000 شرطي في باريس وضواحيها لمواجهة المظاهرات الاحتجاجية المنتشرة في أنحاء البلاد.

تعبئة 45 ألفا من رجال الشرطة

وأكدت أنه تم تعبئة 45 ألفا من رجال الشرطة والدرك وآلاف من رجال الإطفاء لحماية وضمان النظام الجمهوري.

اقرأ أيضًا:

استمرار أعمال العنف في فرنسا.. نجاة عمدة إحدى المدن وتوقيف 1311 شخصًا

الكلمات الدلالية:
القارة العجوز باريس بلجيكا تظاهرات تظاهرات فرنسا سويسرا فرنسا

مواد ذات صلة

المزيد
“الموارد البشرية” توضح حقيقة صرف إعانة خادمة لمرضى التصلب اللويحي

“الموارد البشرية” توضح حقيقة صرف إعانة خادمة لمرضى التصلب اللويحي

٠٩:١١ ص، الأثنين، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
“سماء وسحاب وغيم”.. مواطن يرزق بـ 3 توائم بعد صبر 6 سنوات

“سماء وسحاب وغيم”.. مواطن يرزق بـ 3 توائم بعد صبر 6 سنوات

٠٩:٣٦ ص، السبت، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
مئات القضايا ضد المماطلين في سداد «الإيجارات» بمحاكم التنفيذ

مئات القضايا ضد المماطلين في سداد «الإيجارات» بمحاكم التنفيذ

١٢:٤١ م، الأحد، ١٧ مارس ٢٠١٩
بالأسماء.. «الصحة» تدعو 478 متقدماً للوظائف للمطابقة النهائية

بالأسماء.. «الصحة» تدعو 478 متقدماً للوظائف للمطابقة النهائية

١١:٢١ ص، الأربعاء، ٢١ مارس ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *