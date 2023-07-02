القارة العجوز تحترق.. أوروبا تتحول لساحة حرب والتظاهرات تنتقل من فرنسا لبلجيكا وسويسرا

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت فيديوهات لحظة خروج عشرات من أنصار اليمين المتطرف في مدينة “ليون” الفرنسية.

وهتف المتظاهرون بصوت واحد: “أزرق، أبيض، أحمر.. فرنسا للفرنسيين”.

يأتي ذلك في الوقت الذي استعملت فيه الشرطة الغاز المسيل لتفريق المتظاهرين.

حصيلة أعمال الشغب

وخلال اليوم الخامس للاحتجاجات الداخلية الفرنسية، كشفت حصيلة أعمال الشغب عما يلي:

1- المتظاهرون أضرموا النيران في 871 موقعاً عاماً و577 سيارة، وألحقوا الضرر بـ74 أخرى.

2- المستشار الألماني حذر من تفجر الأوضاع في دول أوروبية أخرى.

🇫🇷 | Los alborotadores gritan «uno, dos, tres, viva Argelia» a las patrullas policiales en Lyon. Ni están integrados, ni pretenden estarlo, más bien se autoperciben como agentes extranjeros en suelo francés. pic.twitter.com/NKg0rtAjAK — patrocinio ausín (@patrocinioausin) July 2, 2023

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في الوقت نفسه، تداول فيه نشطاء نظاهرات في دول أوروبية أخرى وهي “سويسرا وبلجيكا”.

وأظهرت فيديوهات عمليات كر وفر في تلك الدول بين الشرطة المحلية ومتظاهرين.

وجاءت تلك التظاهرات على خلفية التظاهرات التي تعيشها فرنسا حاليا.

اشتعال حريق كبير

وأظهر مقطع فيديو لجظة اشتعال حريق كبير في محلات “فولكس إن فيلين” بالقرب من ليون.

وكشف مقطع فيديو لحظة تصاعد النيران والأدخنة بكثافة من المبنى بعد إضرام النيران به.

وتشهد فرنسا حاليا اضطرابات عنيفة بين الشرطة وناشطين، فيما تم سلب ونهب بعض المحال.

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مظاهرات في كل مكان.. فرنسا تنشر 7000 شرطي في باريس وضواحيها الليلة

في وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أمس الأحد، أنها ستنشر 7000 شرطي في باريس وضواحيها لمواجهة المظاهرات الاحتجاجية المنتشرة في أنحاء البلاد.

تعبئة 45 ألفا من رجال الشرطة

وأكدت أنه تم تعبئة 45 ألفا من رجال الشرطة والدرك وآلاف من رجال الإطفاء لحماية وضمان النظام الجمهوري.

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