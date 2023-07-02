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هل سماعات الرأس تتسبب في مشاكل السمع لدى الشباب؟ دراسة توضح
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هل سماعات الرأس تتسبب في مشاكل السمع لدى الشباب؟ دراسة توضح

هل سماعات الرأس تتسبب في مشاكل السمع لدى الشباب؟ دراسة توضح

هل سماعات الرأس تتسبب في مشاكل السمع لدى الشباب؟ دراسة توضح
٠٢:١٣:٠٤ ص، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت دراسة حديثة من خطورة سماعات الأذان على صغار السن من الأطفال وخاصة الشباب الذين يضعون السماعات لساعات طويلة على آذانهم وفوق رؤوسهم.

خطورة سماعات الأذن

وفي هذا السياق، أوضح اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة الألماني برنهارد يونجه أن خلف طبلة الأذن ينشأ عند السمع نوع من موجة الماء التي تمسح آلاف من الخلايا والشعيرات الدقيقة داخل الأذن.

وأضاف أنه كلما ارتفع الصوت، زادت القوة الموجودة خلف هذه الموجة”، موضحاً “أنه تظل بعض الشعيرات في الأذن الداخلية منحنية بشكل دائم في حال تعرضها لموجة قوية من السائل أو الموجات الصوتية وبالتالي تفقد وظيفتها”، “وفقا لشبكة BBC”.

فقدان حاسة السمع

في سياق متصل، حذرت دراسة ألمانية حديثة من خطورة سماعات الرأس على حاسة السمع، موضحة أن أصبح ضعف السمع الذي يعد واحدا من علامات الشيخوخة- يمثل اليوم خطرا على الشباب أيضا.

ورغم أن أغلب الهواتف تنبه أصحابها إلى ارتفاع مستوى الصوت، إذا بلغ درجة معينة، فإن الكثيرين لا ينتبهون لذلك بسبب رغبتهم في الاستمتاع لما يستمعون له، وتتمثل خطورة ضعف السمع في كونه يحدث ببطء ولا يلاحظه المستمع في البداية.

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الكلمات الدلالية:
الصوت العالي حاسة السمع سماعات الأذن طبلة الأذن فقدان حاسة السمع

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