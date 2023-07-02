الحج والعمرة: 3 شروط لشحن ماء زمزم للخارج

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الحج والعمرة، مجموعة من الاشتراطات اللازمة لشحن ماء زمزم خارج المملكة بصحبة ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام.

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شروط شحن ماء زمزم للخارج

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الاشتراطات تتمثل فيما يلي:

شحن ماء زمزم مع الأمتعة

أن تكون في عبوات مخصصة للشحن

يُسمح بعبوة واحدة لكل حاج.

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خصائص ماء زمزم

هذا ويحرص آلاف المسلمين على جلب ماء زمزم لدى عودتهم لبلادهم عقب أداء مناسك العمرة أو الحج، باعتبارها خير ماء الأرض وذات فوائد عظيمة،

ويُعد ماء زمزم الأفضل على وجه الأرض لقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: “خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم، وشفاء السقم”.

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