“يتمنى تحقيق الحجة الـ 40”.. هندي يحج 27 مرة على التوالي

تواصل – فريق التحرير:

عبر حاج هندي عن رغبته في تحقيق أمنية والدته بالحج 40 مرة متتالية.

وأوضح أنه سعيد جدا بأداء الحج رقم 27، حيث بدأ أول رحلة حج في عام 1996، لكن انقطع في بعض الأعوام لعدة سنوات منها ما كان بسبب كورونا.

وأشار إلى أنه شهد الكثير من التطويرات والتحسينات في المشاعر المقدسة، معبرا عن امتنانه للحكومة السعودية لتسهيل الحج كل عام.

وأضاف: “لقد قمت بالحج في عهد الملك فهد والملك عبد الله، وشهدت الكثير من التغيرات التي حدثت لفائدة الحجاج”.

إمام مسجد كفيف يؤدي الحج:

وفي سياق موازٍ وثق مقطع فيديو مشهدا مؤثرا لإمام مسجد كفيف من محافظة المجاردة، والذي أعرب عن سعادته بعد توفيق الله له بأداء فريضة الحج.

وعرف الحاج بنفسه ” شاكر بلقاسم الشهري” إمام مسجد السودة من محافظة المجاردة.

وكشف أنه فوجيء بتصريح الحج عبر تطبيق أبشر، وأنها كانت من أسعد اللحظات لديه.

وتمنى الشهري من الله القبول له ولجميع الحجيج، قائلا: التعب منسي والحج له ذكرى خاصة”.

ونوه أنه مكفوف وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك عبد العزيز ويسعى لإتمام رسالة الماجستير.

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