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مصرع وافد مصري وإصابة 8 في حادث مروع بالكويت
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مصرع وافد مصري وإصابة 8 في حادث مروع بالكويت

مصرع وافد مصري وإصابة 8 في حادث مروع بالكويت

مصرع وافد مصري وإصابة 8 في حادث مروع بالكويت
٠١:٢٧:٥٩ ص، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

لقي وافد مصري في الكويت مصرعه وأصيب 8 آخرون في حادث على طريق الدائري الرابع.

وبحسب “الأنباء الكويتية”، كشف مصدر أمني عن ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم من جانب واحد وعليه توجهت دوريات النجدة والمرور لموقع البلاغ وتم إسعاف 8 أشخاص.

وأضاف المصدر أنه تم نقل الجثة عن طريق الطب الشرعي، مشيرا إلى أن بعض المصابين إصابتهم حرجة.

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محكمة كويتية 

وفي وقت سابق قضت محكمة كويتية بالسجن المؤبد بحق وافد مصري يعمل في وزارة التربية بتهمة استدراج أطفال من جنسيات مختلفة والاعتداء عليهم جنسيًا.

وحسب وسائل إعلام كويتية، فقد قضت محكمة الجنايات بالمؤبد على “إمام” مصري الجنسية، لاستدراجه طفلاً من الوافدين في “الجهراء” إلى المسجد، والاعتداء عليه.

وكانت الشرطة الكويتية ألقت القبض على المتهم بعد أن طاردته وحاصرته أثناء محاولته الهرب من “منفذ السالمي”، بهدف مغادرة البلاد.

ووفق “العربية”، فإن الرجل قد يكون هو نفسه الذي ألغت محكمة الاستئناف في 4 مايو الماضي، حكمًا بإعدامه، واستبدلته بسجنه مدة 10 سنوات في قضية واحدة.

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