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سائق متهور يتسبب في وفاة وإصابة 26 شخصا في هذه الدولة (فيديو)
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سائق متهور يتسبب في وفاة وإصابة 26 شخصا في هذه الدولة (فيديو)

سائق متهور يتسبب في وفاة وإصابة 26 شخصا في هذه الدولة (فيديو)

سائق متهور يتسبب في وفاة وإصابة 26 شخصا في هذه الدولة (فيديو)
٠١:٤٥:٥٤ ص، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تسبب سائق متهور في في وفاة 5 أشخاص وإصابة 21 في حادث سير بمدينة إزمير التركية، فيما تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه.

سائق متهور وتصادم مروع

وظهر قائد المركبة في مقطع فيديو ومتداول يقود بسرعة جنونية وصدم أكثر من مركبة، مما تسبب في انقلابها وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

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حادث دهس مروع

وفي أغسطس الماضي أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه عن مقتل 16 على الأقل وإصابة 29 في حادث دهس في مدينة ديريك جنوب شرق البلاد.

وقال قوجه في تغريدة عبر “تويتر” إن “16 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 29 بينهم 8 في حالة حرجة في حادث وقع بعد تعطل مكابح شاحنة دهست حشداً في ديريك في محافظة ماردين”.

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إزمير تركيا حادث تصادم سائق متهور

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