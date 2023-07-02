شاهد.. لحظة اشتعال حريق في محلات شهيرة بفرنسا

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أظهر مقطع فيديو لجظة اشتعال حريق كبير في محلات “فولكس إن فيلين” بالقرب من ليون.

وكشف مقطع فيديو لحظة تصاعد النيران والأدخنة بكثافة من المبنى بعد إضرام النيران به.

وتشهد فرنسا حاليا اضطرابات عنيفة بين الشرطة وناشطين، فيما تم سلب ونهب بعض المحال.

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مظاهرات في كل مكان.. فرنسا تنشر 7000 شرطي في باريس وضواحيها الليلة

في وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أمس الأحد، أنها ستنشر 7000 شرطي في باريس وضواحيها لمواجهة المظاهرات الاحتجاجية المنتشرة في أنحاء البلاد.

تعبئة 45 ألفا من رجال الشرطة

وأكدت أنه تم تعبئة 45 ألفا من رجال الشرطة والدرك وآلاف من رجال الإطفاء لحماية وضمان النظام الجمهوري.

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وكشف وسائل إعلام فرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون يعقد اجتماعا في الإليزيه مساء اليوم لتقييم الأوضاع.

السلطات تنفي فرض قيود على الوصول للإنترنت

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية: لن ندع أي عنف يمر ونعمل بقوة لاستعادة النظام، مؤكدة لا صحة للأخبار المتداولة عن فرض قيود على الوصول للإنترنت في بعض المناطق.

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تحول خطير.. اشتباكات في فرنسا بين متظاهرين وأنصار اليمين المتطرف

وأكد قائد شرطة باريس، أنه لا عنصرية في صفوف الشرطة وإعلان حالة الطوارئ غير ضروري في الوقت الحالي، مبينًا أن الحافلات وقطارات الترام لن تعمل بعد الساعة التاسعة من هذه الليلة.