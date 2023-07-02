خطوة مفاجئة من “بوتين” تجاه “فاجنر”.. ومعلومتان لأول مرة عن قائدها

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كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الكرملين يسعى للسيطرة على 100 شركة تابعة لمجموعة “فاجنر”

وأوضحت الصحيفة – بحسب مصادرها – أن بوتين بدأ الاستيلاء على شركة مؤسسات وأملاك شركة “فاجنر”.

أكثر الشركات تعقيدا

كما كشفت عن معلومات لأول مرة عن “قائد فاجنر”، ومن أبرزها ما يلي:

1- قائد “فاجنر” يفجيني بريجوجين أسس أكثر الشركات العسكرية تعقيدا حول العالم.

2- نقل بعض أصوله لمساعديه قبل محاولة التمرد.

في سياق متصل، قال مجلس الأمن القومي الروسي، إن المواجهة الحالية بين الغرب والدول الأخرى دفعت العالم إلى “حافة حرب عالمية ثالثة

في وقت سابق، كشف الكرملين، تفاصيل الصفقة التي تمت بين السلطات الروسية ومجموعة فاغنر بواسطة رئيس بلاروسيا، لوقف الحرب وانسحابها من المواقع الروسية.

صفقة انسحاب قائد فاغنر:

ونرصد لكم أبرز نقاط الاتفاق كما أوردتها وسائل إعلام في أنباء عاجلة،.. الكرملين:

– سيتم إنهاء القضية الجنائية ضد قائد “فاغنر” وسيغادر إلى بيلاروس

– مقاتلو “فاغنر” الراغبون في توقيع عقود مع وزارة الدفاع سيتمكنون من ذلك

– محاولة التمرد في روسيا لن تؤثر على العملية الخاصة في أوكرانيا

– لا نعرف أين يوجد قائد فاغنر في الوقت الحالي

– محاولة التمرد التي شهدتها روسيا “مأساوية”

– رئيس بيلاروس لعب دور الوساطة مع مجموعة “فاغنر”

– الرئيس بوتين ينظر في إلغاء نظام عملية مكافحة الإرهاب الساري حاليا

– بوتين كان في مقر الرئاسة طوال اليوم ولم يغادر لأي منطقة

– الرئيس بوتين سيتحدث مجددا وفي وقت قريب عن الأزمة الأخيرة

– لم نتطرق لأي تغييرات في وزارة الدفاع الروسية خلال الاتفاق مع “فاجنر

– لا علم لنا بأي تغيرات في العلاقات بين بوتين ووزير الدفاع الروسي

– موسكو ممتنّة لرئيس بيلاروس على وساطته لوقف “تمرد فاغنر”

– الاتفاق مع فاغنر يهدف إلى “تجنب حمّام دم”

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