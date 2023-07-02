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مواقيت الصلاة 15 ذي الحجة.. 5 ساعات تفصل بين صلاتي العصر والعشاء بالرياض

مواقيت الصلاة 15 ذي الحجة.. 5 ساعات تفصل بين صلاتي العصر والعشاء بالرياض

مواقيت الصلاة 15 ذي الحجة.. 5 ساعات تفصل بين صلاتي العصر والعشاء بالرياض
٠١:١١:٢٨ ص، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 15 ذي الحجة 1444 هجرية، الموافق 3 يوليو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:18 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:07، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:05 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 9:06 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 15 ذي الحجة 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الإثنين 15 ذي الحجة

موعد أذان الفجر

مكة – 4:16

المدينة – 4:07

الرياض – 3:38

موعد أذان الظهر

مكة – 12:25

المدينة – 12:26

الرياض – 11:58

موعد أذان العصر

مكة – 3:44

المدينة – 3:47

الرياض – 3:19

موعد أذان المغرب

مكة – 7:08

المدينة – 7:15

الرياض – 6:47

موعد أذان العشاء

مكة – 8:38

المدينة – 8:45

الرياض – 8:17

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