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بعد السويد.. متطرف يضرم النار مجددًا في مصاحف أحد مساجد هذه الدولة

بعد السويد.. متطرف يضرم النار مجددًا في مصاحف أحد مساجد هذه الدولة

بعد السويد.. متطرف يضرم النار مجددًا في مصاحف أحد مساجد هذه الدولة
١١:٤٧:٥٥ م، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثقت كاميرا مراقبة قيام متطرف بإضرام النيران في مصاحف بأحد مساجد جمهورية “قباردينو بلقاريا” الروسية.

متطرف يحرق المصاحف :

ويظهر مقطع الفيديو الذي تناقلته وسائل إعلام قيام المتطرف بجمع المصاحف، وإضرام النيران فيها داخل أحد المساجد في قباردينو بلقاريا شمال القوقاز.

من جانبها أعلنت جهات ومؤسسات إسلامية بالمنطقة اعتقال المتطرف، وعقب اعتقاله زعم المتطرف أن صوتا داخليا دفعه لارتكاب فعلته الشنيعة.

بينما أعلنت السلطات المحلية أنه يعاني من خلل عقلي ويخضع للمراقبة الطبية.

 

إدانة حرق المصحف بالسويد:

وقبل ساعات أعلنت الحكومة السويدية إدانتها بشكل رسمي حرق القرآن الكريم الذي حدث على أراضيها واعتبرت هذا الفعل مسيء وغير محترم وكراهية للإسلام.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد أصدرت في 29 يونيو 2023 بيانا أعربت فيه عن إدانتها الشديدة لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف أمام المسجد المركزي بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وذلك يوم الأربعاء 28 يونيو 2023 بعد صلاة عيد الأضحى.

ونبّهت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى خطورة هذه الأعمال التي “تقوض الاحترام المتبادل والوئام بين الشعوب وتتعارض مع الجهود الدولية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف”.

وحثت حكومات البلدان المعنية على اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرار مثل تلك التصرفات.

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الكلمات الدلالية:
السويد المصحف الشريف روسيا متطرف

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