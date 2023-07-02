الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
شرطة عسير تداهم مركبة .. ومفاجأة بشأن ما عُثر عليه داخلها
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شرطة عسير تداهم مركبة .. ومفاجأة بشأن ما عُثر عليه داخلها

شرطة عسير تداهم مركبة .. ومفاجأة بشأن ما عُثر عليه داخلها

شرطة عسير تداهم مركبة .. ومفاجأة بشأن ما عُثر عليه داخلها
١١:١٣:٥٤ م، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة عسير القبض على مواطن يقود مركبة بداخلها (49.200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي،في مهمة خاصة، واستمرارًا للحملة الأمنية على مهربي ومروجي المخدرات.

وأوضحت الشرطة أن قوة المهمات والواجبات تمكَّنت من رصد نشاط إجرامي لترويج (49,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في أحد مباني مركز الجوة بمحافظة سراة عبيدة.

الكميات المضبوطة

وأضافت أنه تم القبض على مواطن يقود مركبة داخلها الكمية المضبوطة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه،وإحالته لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات،وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

مناطق المملكة

وتابعت أنه يمكن الاتصال على الرقم (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa

وأكدت شرطة عسير أنه سيتم علاج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة شرطة عسير عسير

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