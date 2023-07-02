وثقته كاميرا مراقبة.. طفل يقود سيارة يقتحم محلًا تجاريًا في الأردن ويصدم المتواجدين

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، فيديو مروع وثقته كاميرا مراقبة لاقتحام سيارة محلًا تجاريًا ودهس المتواجدين به.

صبي يفود سيارة

وحسب إعلام محلي، فإن صبي كان يقود السيارة التي تعود ملكيتها لوالده ولم يتمكن من التحكم في السيارة ما أدى إلى اصطدامه بمحل تجاري وانهيار الجدار وسقوط البضاعة على من يتواجد به.

ويظهر في الفيديو قبل اقتحام السيارة له تواجد امرأتين وطفل، بينما ظهرت محاولات البعض إنقاذ من تم دهسهم داخل المحل، دون توضيح ما لحق بهم من أذى.

وأثار الفيديو استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة الصبي ووالده الذي سمح له بقيادة سيارته.

واقعة منفصلة

وقبل ذلك، وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي اقتحام سيارة من نوع لاند كروزر لواجهة محل تجاري مما تسبب في عدد من التلفيات ونجاة امرأة من الدهس في أحد المناطق بالمملكة.

وأظهر المقطع المتداول، تضرر محتويات محل التموينات والجهة بالكامل، ورصدت كاميرات المراقبة امرأة تقوم بالشراء لحظة وقوع الحادث والتي نجت من الموت في اللحظة الأخيرة بفضل الله.

هذا وتؤكد الإدارة العامة للمرور بالحرص الشديد أثناء القيادة، وعدم الانشغال بأي شيء إلا بعجلة القيادة لتفادي وقوع الحوادث لا قدر الله.