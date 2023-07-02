الشؤون الإسلامية بالجوف تبدأ توزيع هدية خادم الحرمين على الحجاج المغادرين

تواصل- واس:

بدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الجوف أمس توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ من المصاحف الشريفة وترجمة معانيه على الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر منفذ الحديثة.

مشاريع عملاقة

وثمن الحجاج المغادرون ما تقوم به المملكة من مشاريع عملاقة وضخمة لتسهيل سير الحاج من أول نقطة دخول للمملكة حتى يصل المشاعر المقدسة، مما أسهم في تيسير وسهولة أداء حجاج بيت الله الحرام لفريضة حج هذا العام 1444هـ، سائلين الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد قادةً وشعباً ويديم عليها الأمن والأمان.

ومؤخرًا، وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضمن حملتها “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” في عامها الحادي عشر، وذلك تحت شعار “من الوصول إلى الحصول”، على ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام خلال أدائهم طواف الوداع (120) ألف مظلة وسجادة صلاة.

توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

وأكد وكيل المسجد الحرام المساعد للشؤون الاجتماعية رئيس الحملة جنادي بن علي مدخلي أن هذه المبادرة تأتي من أجل توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتعزيزًا لمبدأ حسن الوفادة وكرم الضيافة لحجاج بيت الله الحرام.

وأفاد بأن وكالة المسجد الحرام المساعدة للشؤون الاجتماعية، قدمت العديد من المبادرات الاجتماعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام والقاصدين للمسجد الحرام، وتقديم أرقى وأفضل الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك توزيع الهدايا وتفعيل البرامج لخدمة ضيوف الرحمن، والعمل على تسهيل كافة الإجراءات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن.

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