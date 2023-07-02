“انبعاث روائح كريهة”.. تسرب مياه الصرف الصحي في شارع حيوي بخميس مشيط (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تسرب مياه الصرف الصحي في شارع حيوي في حي الخالدية بخميس مشيط.

وعبر المارة عن استيائهم من تسرب المجاري وانبعاث رائحة كريهة من الشارع، بحسب “عكاظ”.

كما ظهرت نفايات متراكمة في الشارع، لذا ظهرت المنطفة بشكل سيء.

اقرأ أيضًا:

76 ريالاً تتسبب في توقف منظومة الصرف الصحي بجازان

في وقت سابق، انتشرت مياه الصرف الصحي في الشوارع والطرقات بجازان، بسبب التعاقد مع متعهد جديد والذي فرض بدوره رسوما بنحو 76 ريالاً على كل وايت شيفت.

أخطار جسيمة تحيط بالأهالي

وبحسب “عكاظ”، فإن هناك أخطارًا جسيمة تحيط بأهالي المناطق التي توقف العمل بها، ومنها انتشار حمى الضنك وعودة اﻷوبئة.

وفرض المتعهد الجديد – بجانب الرسوم – إفراغ مياه الصرف في مرمى الصرف الصحي ورش الوايتات بلون محدد، وكتابة اسم مؤسسته على الوايتات، الأمر الذي رفضته العمالة وقررت التوقف عن العمل.

وكشف مصدر أن التعاقد مع المتعهد الجديد جاء من منطلق القضاء على العشوائية والرغبة في تقديم خدمات بيئية أفضل.

اقرأ أيضًا:

جامعة جازان تكشف حقيقة مقطع إفراغ مياه الصرف في البحر (فيديو)

انتشار مياه الصرف

ولكن أدى هذا الإجراء إلى انتشار مياه الصرف الصحي على طريق أبوعريش_جازان، قرب المنشآت التجارية، واختلاطها بالنفايات، وسط تذمر ومعاناة المواطنين، ومرتادي الطريق.

كما ترتب على ذلك تكدس وايتات الشفط بالموقع المخصص لها بجانب دوار البئر، وخلو المكان من العمالة، وسط مطالبات بسرعة التدخل وإنهاء المعاناة.

اقرأ أيضًا:

مياه جازان تعلن بدء تنفيذ مشروع التوصيلات المنزلية وشبكات الصرف الصحي في «صامطة»