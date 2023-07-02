هيئة المهندسين تعلن عن وظائف إدارية وتقنية وهندسية بالرياض

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أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن توفر وظائف (إدارية، تقنية، هندسية) لحملة البكالوريوس فما فوق وذلك للعمل في المقر الرئيسي بالرياض على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي مراجعة داخلية

– أخصائي الأمن السيبراني

– مأمور ضبط

– أخصائي أمن شبكات

– أخصائي حوكمة وجودة

– أخصائي قواعد البيانات

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التخصصات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية

– التخصصات التقنية

– التخصصات الهندسية

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس فالتخصصات الادارية والتقنية والهندسية.

– خبرة لاتقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

– اجادة اللغة الانجليزية.

– الكفاءات والمهارات الفنية والسلوكية التي تتطلبها الوظيفة.

نبذة عن الهيئة:

الهيئة السعودية للمهندسين تم إنشائها في عام 1423 هـ / 2002 م للعمل كهيئة علمية ذات شخصية وكيان مستقل ويقع المركز الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض ويتبع لها عدد من الفروع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1444/1/9هـ.

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