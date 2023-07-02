هيئة المهندسين تعلن عن وظائف إدارية وتقنية وهندسية بالرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن توفر وظائف (إدارية، تقنية، هندسية) لحملة البكالوريوس فما فوق وذلك للعمل في المقر الرئيسي بالرياض على النحو التالي:
المسميات الوظيفية:
– أخصائي مراجعة داخلية
– أخصائي الأمن السيبراني
– مأمور ضبط
– أخصائي أمن شبكات
– أخصائي حوكمة وجودة
– أخصائي قواعد البيانات
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التخصصات المطلوبة:
– التخصصات الإدارية
– التخصصات التقنية
– التخصصات الهندسية
الشروط:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس فالتخصصات الادارية والتقنية والهندسية.
– خبرة لاتقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
– اجادة اللغة الانجليزية.
– الكفاءات والمهارات الفنية والسلوكية التي تتطلبها الوظيفة.
نبذة عن الهيئة:
الهيئة السعودية للمهندسين تم إنشائها في عام 1423 هـ / 2002 م للعمل كهيئة علمية ذات شخصية وكيان مستقل ويقع المركز الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض ويتبع لها عدد من الفروع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية.
طريقة التقديم:
متاح التقديم حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1444/1/9هـ.