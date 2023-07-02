“واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم”.. امتداد الصفوف للشوارع المحيطة بالمسجد الحرام (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

لا شك أن مكة المكرمة من أحب بقاع الأرض إلى أفئدة المسلمين، وذلك ما ذكره القرآن على لسان خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام :” واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم”.

ووثق مقطع فيديو حشود كبيرة من المصلين خارج المسجد الحرام الذي امتلأ عن آخره.

وأدى جموع المصلين الصلاة خلف الإمام في تناسق كبير، وظهروا في صورة مبهجة.

وتعيش مكة المكرمة والمدينة المنورة حاليا حالة رواج شديد بسبب موسم الحج.

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في أجواء إيمانية وخدمات متكاملة.. جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

صلاة الجمعة

ويوم الجمعة الماضى، أدى جموع المصلين اليوم، الصلاة بالمسجد الحرام، في أجواء إيمانية خاشعة وفي ظل منظومة خدمات هيأتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

صلاة الجمعة بالمسجد الحرام:

وشهد المسجد الحرام منذ ساعات الصباح الأولى تدفق أعداد كثيفة من المصلين من حجاج بيت الله الحرام.

ووفرت الرئاسة الخدمات المتكاملة لحجاج بيت الله الحرام من غسيل وتطهير وتعقيم المسجد الحرام وجنباته عبر 4000 عامل وعاملة، مدعومين بأدوات التقنية الحديثة من الروبورتات الذكية، والتعقيم بالبخار الجاف للهواء والأسطح في وقت واحد وبسرعة عالية وبشكل فعال .

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