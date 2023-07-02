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هل يمكن أخذ توصيلة من عداد الجيران لملء الخزان؟ المياه الوطنية تجيب

هل يمكن أخذ توصيلة من عداد الجيران لملء الخزان؟ المياه الوطنية تجيب

هل يمكن أخذ توصيلة من عداد الجيران لملء الخزان؟ المياه الوطنية تجيب
١٠:١٨:١٧ م، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت شركة المياه الوطنية، أن توصيل المياه من الجار بدون تركيب العداد بهدف ملء الخزانات يعتبر مخالفة.

جاء ذلك في رد من المياه الوطنية، على سؤال مغرد قال فيه : “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي عداد ماء وجاري ليس لديه عداد الماء ويريد أن يوصل من عدادي إلى خزانه ليستفيد بما أنه لا يوجد لديه العداد، هل هناك مخالفة للقوانين وغرامه مالية ان حصل ذلك ؟.

توصيلة مياه من العداد

وأجابت المياه الوطنية عبر حسابها العناية بالعملاء بقولها : “وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تعتبر مخالفة ولا يمكن التعدي عليها نأمل من الجار تقديم طلب توصيلة بشكل نظامي وتركيب العداد”.

وفي وقت سابق، أوضحت شركة المياه الوطنية أن خدمة الحد الاستهلاكي تستهدف مساعدة العملاء وتزويدهم برسائل تنبيهية عند تجاوزهم الحد الاستهلاكي الشهري بـ ٨٠٪ و ١٠٠٪ و ١٥٠٪.

خدمة الحد الاستهلاكي

جاء ذلك في رد من الشركة، على سؤال عميل استفسر بشأن ورود رسالة مفادها بأن الاستهلاك تجاوز 50٪ عن الشهر السابق.

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وأجابت المياه الوطنية بقولها عبر حساب “العناية بالعملاء”، بقولها : “إن خدمة الحد الاستهلاكي قدمتها شركة المياه الوطنية لمساعدة عملائها لتزويدهم برسائل تنبيهية عند تجاوزهم الحد الاستهلاكي الشهري ب ٨٠٪ و ١٠٠٪ و ١٥٠٪ لاحتمالية وجود تسرب للكشف عنه تجنبا لارتفاع الفاتورة”.

حل مشكلة العداد مغلق

كذلك أوضحت شركة المياه الوطنية خطوات وآلية حل مشكلة العداد المغلق وتحديث البيانات لمنع انقطاع الخدمة من خلال التطبيق عبر حساب المستفيد.

جاء ذلك في رد من الشركة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن حل مشكلة العداد مغلق وتسبب ذلك في انقطاع المياه.

وأجابت الشركة بقولها : “وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. حياك الله، العداد مغلق بسبب عدم تحديث البيانات”.

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خطوات تحديث البيانات

وأضافت شركة المياه الوطنية أنه يمكن تحديث البيانات من خلال التطبيق باتباع الخطوات التالية بسهولة:

– تسجيل دخول

– اختيار خدمات

– الضغط على كل الخدمات

– اختيار خدمات الحساب

– الضغط على نقل ملكية

– تحميل المستندات المطلوبة

– الضغط على استمرار

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المياه الوطنية توصيلة مياه شركة المياه الوطنية عداد المياه

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