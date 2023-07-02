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“لا أبهى من أبها” .. درجة الحرارة 20 مئوية (فيديو)

“لا أبهى من أبها” .. درجة الحرارة 20 مئوية (فيديو)

“لا أبهى من أبها” .. درجة الحرارة 20 مئوية (فيديو)
١٠:١٧:٤٩ م، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، أجواء أبها في منطقة عسير، مساء اليوم الأحد، حيث اعتدال الأجواء وانخفاض الحرارة لـ 20 مئوية.

ويقبل الساح من المملكة والمنطقة على زيارة أبها في فصل الصيف لاعتداء أجوائها والاستمتاع بمعالمها وطقسها البديع.

توقعات حالة الطقس

أما عن حالة الطقس اليوم، فقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير و الباحة.

وتمتد الحالة إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي و من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط و الجنوبي يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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الكلمات الدلالية:
أبها الطقس طقس أبها عسير

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