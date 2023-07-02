الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
بعد إصابته بالعمى.. تفاصيل إنقاذ حاج بمدينة الملك عبدالله الطبية
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بعد إصابته بالعمى.. تفاصيل إنقاذ حاج بمدينة الملك عبدالله الطبية

بعد إصابته بالعمى.. تفاصيل إنقاذ حاج بمدينة الملك عبدالله الطبية

بعد إصابته بالعمى.. تفاصيل إنقاذ حاج بمدينة الملك عبدالله الطبية
٠٩:٢٨:٢٥ م، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أنقذ فريق طبي بمركز صحة العين بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة حاجا كينيا بالعقد الخامس من العمر بعد إصابته بالعمى.

انفصال حاد

وكان الحاج يعاني في الأساس من إنفصال حاد بالشبكية نتيجة تعرضه لقطع في الشبكية.

وقالت وزارة الصحة إن المدينة الطبية استقبلت المريض كحالة طارئة وبعد إجراء الفحوصات اللازمة اتضح معاناته من إنفصال حاد للشبكية بالعين اليمنى.

الاطلاع على التقارير

وقام الفريق الطبي بتقييم الحالة والاطلاع على كامل التقارير الطبية، وقرر فورًا إجراء عملية عاجلة خلال ساعة واحدة فقط.

وأوضحت الوزارة  أن هذا النوع من الإجراءات الطبية لإنفصال الشبكية يقوم به المركز بمدينة الملك عبدالله الطبية بشكل مستمر.

عمليات للحجاج

يذكر أن مركز العيون بالمدينة الطبية قام خلال موسم الحج لهذا العام بالعديد من العمليات لحجاج بيت الله الحرام ومن جنسيات مختلفة.

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