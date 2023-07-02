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“الاختناق أثناء النوم”.. يجب عليك استئصال اللوزتين في هذه الحالات
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“الاختناق أثناء النوم”.. يجب عليك استئصال اللوزتين في هذه الحالات

“الاختناق أثناء النوم”.. يجب عليك استئصال اللوزتين في هذه الحالات

“الاختناق أثناء النوم”.. يجب عليك استئصال اللوزتين في هذه الحالات
٠٩:١٧:٥٤ م، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يعتبر التهاب اللوزتين من أبرز المشكلات التي يمكن أن يعاني منها الأطفال.

وتزداد فرص الإصابة بها في موسم الشتاء، وقد تحدث في موسم الصيف أيضًا.

أعراض التهاب اللوزتين:

وعند الإصابة بالتهابات اللوزتين قد تصاحبها بعض الأعراض الأخرى، مثل:

-ارتفاع درجة الحرارة.

– الرشح.

– صعوبة البلع.

– الشعور بآلام مزعجة في منطقة الحلق.

متى يجب استئصال اللوز:

موقع “ويب طب” قدّم العديد من مؤشرات تدل على ضرورة استئصال اللوز ومنها:

1-تضخم حجم اللوزتين: ينتج عن هذا صعوبة في التنفس، ويمكن أن يصل الأمر إلى الاختناق أثناء النوم، وهو من أهم مؤشرات استئصال اللوز.

2- فشل العلاج بالأدوية: إذا قام الطبيب بتجربة علاج اللوزتين بالأدوية لفترة دون فائدة أو جدوى مع استمرار مشكلة الالتهابات المتكررة فسوف يكون الحل الأفضل هو استئصالهما.

3- تكرر التهابات اللوز: عندما يصاب بها الطفل أكثر من 6 مرّات في العام الواحد، مما يؤثر على صحة الطفل ويستدعي إجراء العملية.

4- الحساسية من المضادات الحيوية: يعاني بعض الأطفال من حساسية عند تناول أي مضاد حيوي، لذلك فإنه لا يمكن علاج التهاب اللوزتين لديه.

5- الإصابة بخرّاج على اللوزتين: في مثل هذه الحالات يجب إجراء العملية بأسرع وقت ممكن لأنها تشكل خطورة كبيرة على الصحة.

6- ظهور ميكروب سبحي في الحلق: يمكن ملاحظة هذا الميكروب من خلال إجراء مسحة للحلق تُظهر هذا الميكروب.

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الكلمات الدلالية:
الاختناق اللوزتين النوم صحة وطب عملية جراحية

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