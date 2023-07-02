“الاختناق أثناء النوم”.. يجب عليك استئصال اللوزتين في هذه الحالات
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يعتبر التهاب اللوزتين من أبرز المشكلات التي يمكن أن يعاني منها الأطفال.
وتزداد فرص الإصابة بها في موسم الشتاء، وقد تحدث في موسم الصيف أيضًا.
أعراض التهاب اللوزتين:
وعند الإصابة بالتهابات اللوزتين قد تصاحبها بعض الأعراض الأخرى، مثل:
-ارتفاع درجة الحرارة.
– الرشح.
– صعوبة البلع.
– الشعور بآلام مزعجة في منطقة الحلق.
متى يجب استئصال اللوز:
موقع “ويب طب” قدّم العديد من مؤشرات تدل على ضرورة استئصال اللوز ومنها:
1-تضخم حجم اللوزتين: ينتج عن هذا صعوبة في التنفس، ويمكن أن يصل الأمر إلى الاختناق أثناء النوم، وهو من أهم مؤشرات استئصال اللوز.
2- فشل العلاج بالأدوية: إذا قام الطبيب بتجربة علاج اللوزتين بالأدوية لفترة دون فائدة أو جدوى مع استمرار مشكلة الالتهابات المتكررة فسوف يكون الحل الأفضل هو استئصالهما.
3- تكرر التهابات اللوز: عندما يصاب بها الطفل أكثر من 6 مرّات في العام الواحد، مما يؤثر على صحة الطفل ويستدعي إجراء العملية.
4- الحساسية من المضادات الحيوية: يعاني بعض الأطفال من حساسية عند تناول أي مضاد حيوي، لذلك فإنه لا يمكن علاج التهاب اللوزتين لديه.
5- الإصابة بخرّاج على اللوزتين: في مثل هذه الحالات يجب إجراء العملية بأسرع وقت ممكن لأنها تشكل خطورة كبيرة على الصحة.
6- ظهور ميكروب سبحي في الحلق: يمكن ملاحظة هذا الميكروب من خلال إجراء مسحة للحلق تُظهر هذا الميكروب.
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