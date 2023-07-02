أهم 10.. إعلان موعد صرف دعم حساب المواطن والداخلية تفتح باب القبول لحملة الثانوية

تواصل – فريق التجرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

توضيح من الجوازات بشأن تجديد جواز السفر للعامل

أكدت المديرية العامة للجوازات، أهمية التواصل مع سفارة بلد المستفيد في حالة الرغبة في تجديد جواز سفر للعامل إذا أوشك على الانتهاء.. المزيد هنا

“مواسم المربعانية”.. الزعاق: هذه الشهور الأشد حرارة خلال العام (فيديو)

أوضح الخبير الفلكي والباحث في الطقس والمناخ الدكتور خالد الزعاق، أن أشد المواسم حرارة في العام، هي مواسم المربعانية، ويكون ذلك في شهري يوليو وأغسطس… المزيد هنا

مرض غامض يجتاح هذه الدولة.. “يمنع الأشخاص من التحدث”

أصيب 200شخص في كندا حتى الآن بمرض غامض يمنع الناس من القدرة على الكلام.. المزيد هنا

التأمينات تكشف عن موعد وحالات إيقاف دعم ساند

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد إيقاف صرف تعويض ساند للمستفيدين.. المزيد هنا

رسميا… حساب المواطن يصرف دفعة يوليو الأسبوع المقبل

أكد حساب خدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن، على أنه سوف يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من شهر يوليو الحالي.. المزيد هنا

توضيح مهم من “الجوازات” حول تصاريح السفر للأبناء في حال الطلاق

أصدرت المديرية العامة للجوازات اليوم الأحد، توضيحًا هامًا فيما يخص تصاريح السفر للأبناء في حال الطلاق.. المزيد هنا

ماسك يتراجع ويرفع معدل القراءات على “تويتر” لجميع المشتركين يوميا

قرر إيلون ماسك الملياردير الأمريكي ومالك منصة تويتر، التلاعب مجددا بالمستخدمين، عبر وضع قيود جديدة على قراءة تغريدات تويتر.. المزيد هنا

“سكني” يوضح سبب تأخر صرف الدعم الشهري لهؤلاء

أعلن برنامج سكني، أن العمل لازال قائمًا لإيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين، وذلك ردًا على استسفارات متزايدة حول أسباب التأخير حتى بعد نحو أسبوع من بدء الصرف.. المزيد هنا

لا يُصدق.. شاهد قوة بروق وصواعق “ثريبان العرضيات” بمنطقة مكة

نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، عصفت البروق والصواعق ثريبان العرضيات بمنطقة مكة المكرمة.. المزيد هنا

صندوق الاستثمارات يزف بشرى للخريجين.. تعرف على التفاصيل

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عبر موقعه الرسمي، عن بدء التسجيل في «برنامج تطوير الخريجين 2023م»، لحملة البكالوريوس والماجستير في (جميع التخصصات).. المزيد هنا

التقديم الآن.. “الداخلية” تفتح باب القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط لحملة الثانوية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط لحملة شهادة الثانوية العامة.. المزيد هنا