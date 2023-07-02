بشكل عاجل.. إنقاذ حياة حاجة جزائرية وحاج باكستاني تعرضا لجلطة قلبية

تواصل- واس:

ساهمت سرعة استجابة الفريق الطبي بمستشفى إجياد للطوارئ من إنقاذ حياة حاجة جزائرية في منصف العقد السابع من عمرها.

إنقاذ حياة حاجة جزائرية:

وأوضحت “الصحة” أن الحاجة تعرضت لجلطة حادة في القلب، وباشر الفريق الطبي التعامل مع الحالة بشكل عاجل بواسطة اعطاء العلاج ومذيبات الجلطة ، ومن ثم تحويلها إلى مدينة الملك عبدالله الطبية لإجراء قسطرة قلبية عاجلة.

حاج باكستاني:

كما تم التعامل بنجاج مع حالة أخرى لحاج باكستاني تم استقباله بعد تحويله من مركز طوارئ الحرم 3 إثر معاناة من ألم في الصدر.

واتضح بعد التشخيص وجود جلطة في القلب وقرر الجهاز الطبي تحويل الحالة على وجه السرعة إلى مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية للتعامل مع الحالة بواسطة القسطرة .

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