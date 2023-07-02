الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
بشكل عاجل.. إنقاذ حياة حاجة جزائرية وحاج باكستاني تعرضا لجلطة قلبية
توكلنا يوضح حل مشكلة تعليق التطبيق لدى بعض المستخدمين
تفوقت على ألمانيا والصين.. المملكة الأولى عالميًا بمؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي
مستثمر يكشف أفضل نوعية ذهب يفضل الحجاج شراءها (فيديو)
معلومات تعرفها لأول مرة.. هل تساءلت عن الحجر المستخدم لبناء الكعبة المشرفة؟
دراسة تكشف مفاجأة: هذا سبب ارتفاع نسبة إصابة الأطفال بالسكري

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بشكل عاجل.. إنقاذ حياة حاجة جزائرية وحاج باكستاني تعرضا لجلطة قلبية

بشكل عاجل.. إنقاذ حياة حاجة جزائرية وحاج باكستاني تعرضا لجلطة قلبية

بشكل عاجل.. إنقاذ حياة حاجة جزائرية وحاج باكستاني تعرضا لجلطة قلبية
٠٩:٠٥:١٦ م، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل- واس:

ساهمت سرعة استجابة الفريق الطبي بمستشفى إجياد للطوارئ من إنقاذ حياة حاجة جزائرية في منصف العقد السابع من عمرها.

إنقاذ حياة حاجة جزائرية:

وأوضحت “الصحة” أن الحاجة تعرضت لجلطة حادة في القلب، وباشر الفريق الطبي التعامل مع الحالة بشكل عاجل بواسطة اعطاء العلاج ومذيبات الجلطة ، ومن ثم تحويلها إلى مدينة الملك عبدالله الطبية لإجراء قسطرة قلبية عاجلة.

حاج باكستاني:

كما تم التعامل بنجاج مع حالة أخرى لحاج باكستاني تم استقباله بعد تحويله من مركز طوارئ الحرم 3 إثر معاناة من ألم في الصدر.

واتضح بعد التشخيص وجود جلطة في القلب وقرر الجهاز الطبي تحويل الحالة على وجه السرعة إلى مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية للتعامل مع الحالة بواسطة القسطرة .

اقرأ أيضا:

عملية استغرقت 4 ساعات.. إنقاذ حياة حاج جزائري من انفجار المرارة بمكة

الكلمات الدلالية:
إنقاذ حياة الفريق الطبي جلطة قلبية حاج باكستاني حاجة جزائرية

مواد ذات صلة

المزيد
«الإسكان» تبدأ تحصيل فواتير «الأراضي البيضاء» بالرياض عبر «سداد»

«الإسكان» تبدأ تحصيل فواتير «الأراضي البيضاء» بالرياض عبر «سداد»

١١:١١ م، الثلاثاء، ٠٤ أبريل ٢٠١٧
«المفتي» يحذر من الانسياق وراء الشائعات بعد قرارات «الوزراء» الأخيرة

«المفتي» يحذر من الانسياق وراء الشائعات بعد قرارات «الوزراء» الأخيرة

١١:١٢ م، الأربعاء، ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦
جائزة عالمية لطلاب المملكة لاختراعهم روبوت يخدم المكفوفين والصم والبكم

جائزة عالمية لطلاب المملكة لاختراعهم روبوت يخدم المكفوفين والصم والبكم

٠١:٣٣ م، الأحد، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
«الصويان»: المجتمع الدولي والنظام النصيري شركاء في جريمة «خان شيخون»

«الصويان»: المجتمع الدولي والنظام النصيري شركاء في جريمة «خان شيخون»

١٠:٤٠ ص، الأربعاء، ٠٥ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *