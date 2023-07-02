“يقدم خدماته بالمجان”.. ردة فعل طفل عرض عليه أموال أثناء موسم الحج (فيديو)

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وثق مقطع فيديو ردة فعل طفل، بعدما عرض عليه أحد الحجاج المال نظير الخدمة التي يقدمها.

طفل يوزع خدمات مجانية بالحج:

وكان الطفل يمسك برشاش الماء لتلطيف الأجواء على الحجاج وهي خدمة تطوعية قام بها من تلقاء نفسه.

ورفض الطفل الحصول على مقابل للخدمة التي يؤديها قائلا: “أنا مو محتاج”.

كما استمر الطفل بعد ذلك في تقديم الخدمات للحجاج دون انتظار أي مقابل .

مقطع الفيديو الذى تم تداوله على حساب VEDIOS على منصة تويتر ..

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انتعاش أسواق المدينة بعد عودة الحجاج إليها (فيديو)

انتعاش أسواق المدينة

في سياق متصل، تواكب وزارة التجارة عودة حجاج بيت الله الحرام إلى المدينة المنورة بعد قضاء نسكهم، إذ قدم أفواج الحجاج المتعجلين إلى المدينة المنورة بدءًا من يوم الجمعة.

ومع بدء الموسم الثاني للمدينة المنورة، قامت الفرق الرقابية الميدانية لوزارة التجارة، بزيارات تفتيشية ميدانية مكثفة، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها، في كل من المنطقة المركزية للمسجد النبوي الشريف، ومسجد قباء، ومحطة قطار الحرمين السريع.

وزارة التجارة نفذت منذ بدء موسم هذا العام، حتى 12 من شهر ذي الحجة، أكثر من 10.700 زيارة ميدانية على منافذ البيع، كما باشرت 3 آلاف بلاغ، وحررت 450 مخالفة فورية على المنشآت المخالفة.