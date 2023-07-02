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لمستخدمي “آيفون”.. 3 إعدادات لالتقاط صور وفيديوهات احترافية (فيديو)
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لمستخدمي “آيفون”.. 3 إعدادات لالتقاط صور وفيديوهات احترافية (فيديو)

لمستخدمي “آيفون”.. 3 إعدادات لالتقاط صور وفيديوهات احترافية (فيديو)

لمستخدمي “آيفون”.. 3 إعدادات لالتقاط صور وفيديوهات احترافية (فيديو)
٠٩:٠٨:٠٧ م، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شرح أحد المتخصصين طريقة رفع جودة الصور والفيديوهات الملتقطة باستخدام “آيفون”.

3 خطوات 

وقال إن ذلك يتم عبر 3 خطوات في إعدادات الكاميرا، وهي كالتالي:

1- تفعيل خيار lock camera

2- تفعيل خيار show pal formats

3- إلغاء تفعيل خيار hdr

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تأجيل إطلاق بعض المزايا

في سياق متصل، قررت شركة آبل، تأجيل إطلاق بعض المزايا، التي سبق وأعلنت عنها في نظام (iOS 17) لهواتف آيفون، عند إطلاق النسخة النهائية في الخريف القادم.

وأكدت الشركة في بيان لها على موقعها الرسمي، أن تطبيق اليوميات “جورنال Journal” أحد أبرز تلك المزايا الجديدة التي ستغيب عن التحديث عند الإطلاق المبدئي.

ويعتمد هذا التطبيق الجديد، على تقنيات تعلم الآلة في هواتف آيفون، من أجل اقتراح لحظات للكتابة عنها، والاحتفاظ بذكرياتها، استنادا إلى الصور والتمارين، والمواقع الخاصة بالمستخدم، وغيرها من المعلومات الأخرى.

تأجيل ميزة التعاون في قوائم التشغيل

كما ستؤجل آبل أيضا ميزة التعاون على قوائم التشغيل، في تطبيق الموسيقى، التي تتيح للمستخدم دعوة الأصدقاء للمشاركة، في إنشاء وتعديل قوائم التشغيل. بالإضافة والحذف وإعادة الترتيب.

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