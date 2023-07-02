توكلنا يوضح حل مشكلة تعليق التطبيق لدى بعض المستخدمين
تواصل – فريق التحرير:
أكد تطبيق توكلنا، أهمية تحديث التطبيق إلى آخر إصدرا لتفادي مشاكل التشغيل وحل مشكلة تعليق التطبيق لدى بعض المستخدمين.
تحديث تطبيق توكلنا
جاء ذلك في رد من تطبيق توكلنا عبر حساب خدمة المستفيدين، في “تويتر”، على سؤال مغردة شكت شكا من تعليق التطبيق وعدم قدرته على استخدامه.
وأجاب تطبيق توكلنا بقوله : “نأمل التأكد من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار وإعادة المحاولة مره أخرى وفي حال استمرار الإشكالية نأمل التواصل عبر الرسائل الخاصة”.
اقرأ أيضا:
توكلنا: 3 خطوات لاستعراض تصاريح المركبات والاستفادة منها في الدخول للمشاعر المقدسة
وفي وقت سابق، أوضح تطبيق توكلنا بالتفصيل، خطوات استعراض بيانات الصكوك الموثقة لدى وزارة العدل من خلال التطبيق.
طريقة الوصول للخدمة
– الدخول إلى تطبيق توكلنا خدمات واختيار لوحة البيانات
– اختيار الصك المراد استعراضه لتظهر جميع التفاصيل المتعلقة به
– يمكن حفظ وثيقة الصك ومشاركتها من خلال أيقونة المشاركة أعلى الصفحة
اقرأ أيضا:
“توكلنا” يتيح خدمة استعراض الوكالات المسجلة بوزارة العدل
مزايا الخدمة
• سهولة الوصول واستعراض الصكوك
• إمكانية مشاركة الصكوك وحفظها بصيغة pdf
وفي وقت سابق، أوضح تطبيق “توكلنا”، إمكانية مشاركة وثيقة السيرة الذاتية، عبر خدمة سيرتي، والرمز المرئي لها عبر تطبيق توكلنا خدمات.
طريقة مشاركة الوثيقة:
1- من الصفحة الرئيسية للخدمة يتم اختيار عرض الوثيقة.
3- يمكن حفظ ومشاركة الوثيقة ورمز الوثيقة من خلال أيقونة المزيد أعلى الصفحة.
اقرأ أيضا:
عبر 3 طرق.. كيفية مشاركة وثيقة السيرة الذاتية في “توكلنا”
أهلاً بك أستاذة لمارا،
نأمل التأكد من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار وإعادة المحاولة مره أخرى وفي حال استمرار الإشكالية نأمل التواصل عبر الرسائل الخاصة.
سُعدنا بخدمتكم.
— تطبيق توكلنا – خدمة المستفيدين (@Tawakkalna_care) June 22, 2023