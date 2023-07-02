مستثمر يكشف أفضل نوعية ذهب يفضل الحجاج شراءها (فيديو)

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كشف صالح العماري، مستثمر في الذهب، عن نوع الذهب الذي يفضل الحجاج شراءه قبل عودتهم إلى بلادهم.

وقال في فيديو – بحسب “عكاظ”- إن النوعية المفضلة لدى الحجاج هي ذهب عيار 21، مضيفا: “الحاج يقبلون على شراء الخواتم والتعاليق والسلاسل الخفيفة.

وأضاف: “بالنسبة لعيار 18 فهناك إقبال أيضا على شرائه ولكن ليس مثل عيار 21”.

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وبالنسبة لأسعار الذهب في المملكة ، فقد سجل عيار 24 نحو 231.41 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 212.13 ريال.

عيار 21 يُسجل 202.48 ريالًا

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 202.48 ريالًا، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 173.56 ريالًا، وسعر الذهب عيار 14 نحو 134.99ريالًا.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

1 – جرام ذهب عيار 24 بـ 231.41 ريال ريال.

2 – جرام ذهب عيار 22 بـ 212.13 ريال.

3 – جرام ذهب عيار 21 بـ 202.48 ريال.

4 – جرام ذهب عيار 18 بـ 173.56 ريال.

5 – جرام ذهب عيار 14 بـ 134.99 ريال.

6 – أونصة الذهب تُسجل اليوم 7197.37 ريال.

7 – الجنيه الذهب عيار 21 سجل 1.943.47 ريال.

8 – كيلو الذهب بلغ 232.984.94 ريال.