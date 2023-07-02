حسابه سالب في البنك.. هل يتم سحب الدعم حالة نزوله بحساب المواطن؟

تواصل- فريق التحرير:

أوضح حساب خدمة المستفيدين، إمكانية خصم الدعم من حساب المواطن البنكي، في حالة إذا كان حسابه سالب أثناء نزول الدعم.

إمكانية سحب البنك من حساب المواطن:

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :” عندي استفسار.. البنك مسوي حسابي سالب هل اذا نزل حساب المواطن ياخذونة هل لهم الحق ؟افيدوني”.

وجاء الرد : ” أهلاً بك.. لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن”.

وأوضح أنه يمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666″.

دعم يوليو في حساب المواطن:

كما أجاب أيضا حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن شخص انتهى عقد إيجاره الشهر الماضي، وطبيعة استحقاقه الدعم للشهر الجاري.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :” عقد الإيجار حقي الإلكتروني ٦ شهور انتهى شهر يوينو.. لكني باقي أدفع إيجار لنهاية السنة.. هل راح تنزل لي دفعه حساب المواطن لشهر يوليو؟”.

وكان الرد من خدمة المستفيدين: ” يتم مراجعة البيانات بشكل دوري وعند انتهاء العقد يجب عليك التوجه إلى حسابك(إدارة المرفقات)واختيار نوع المرفق “عقد إيجار موحد ” ثم الضغط على أيقونة “حفظ”.

وأوضح أنه سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه وفي حال انتهاء المستند السابق يلزمك حذفه”.

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