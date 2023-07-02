تواصل- واس:

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم عن الشركات العشر الفائزة، بينهم شركتان سعوديتان، في تحدي “الابتكار للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي في المناطق القاحلة”.

وكانت الوزارة أطلقته بالتعاون مع منصة UpLink، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يركّز على ابتكار الحلول لمعالجة تحدي الأمن الغذائي في المناطق القاحلة.

المنتدى في الصين

جاء الإعلان، خلال مشاركة معالي الإبراهيم في الاجتماع السنوي للأبطال الجدد 2023 الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة تيانجين- في جمهورية الصين الشعبية – بين يومي 27 و29 يونيو الجاري، كدعوة إلى رواد الأعمال والمبتكرين لتبادل الحلول المبتكرة في وقت يواجه العالم فيه حالات جفاف وتصحر شديدة.

وعقد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، على هامش أعمال الاجتماع، جلسات ثنائية عدة اجتمع فيها مع وزيرة التحول الرقمي بجمهورية سلوفينيا، الدكتورة إميليجا ستوجمينوفا دوه، ووزير الدولة بوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة بجمهورية كرواتيا، هرويي بوجكنوفيتش، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغي برينده، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين المشاركين في المنتدى، تناولت الاجتماعات العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكثر من 1500 مشارك

وشارك في الاجتماع، أكثر من 1500 شخصية قيادية عالمية من مختلف القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، من بينهم خبراء في قطاع الأعمال والعلوم والتكنولوجيا، وتمحورت النقاشات حول أهم الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات العالمية الرئيسية مثل تحول الطاقة وسلامة كوكب الأرض.

وتأتي مشاركة الشركات في التحدي، استجابة للدعوة المفتوحة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع منصة UpLink، وتهدف إلى ابتكار الحلول الفاعلة لتعزيز الأمن الغذائي ومعالجة أزمة الجفاف والتصحر التي يواجهها العالم.

100,000 فرنك سويسري

وحصل الفائزون على 100,000 فرنك سويسري من برنامج Uplink التابع للمنتدى، بهدف تمكينهم من تطوير أفكارهم وتنفيذها، بالتوازي مع تعزيز حضورهم وإتاحة فرص التواصل لهم.

في السياق، برزت شركتان سعوديتان من بين الفائزين في التحدي، هما: شركة المشكاة، ومقرها جدة، والتي تستخدم الزراعة المائية لتقليص اعتماد المملكة على الأغذية المستوردة؛ وشركة تيراكسي، ومقرها ثول، والتي تعمل على تحسين كفاءة الري وخصوبة التربة في المناطق شديدة الجفاف والحرارة.

شركتان من كينيا

كذلك، تضمنت قائمة الفائزين شركتان من جمهورية كينيا، هما: “+AgroTech”، و”Hydroponics Africa”، حيث يركّز نشاط الأولى على إنتاج وحدات تخزين مبرّدة تعمل على الطاقة الشمسية وبتكلفة يسيرة لصغار المزارعين الريفيين في المناطق القاحلة، فيما تقدم الثانية حلولاً مبتكرة للزراعة المائية تتيح للمزارعين زراعة محاصيل مغذية وأعلاف حيوانية بتكاليف أقل.

3 شركات أمريكية

وجاء من بين الفائزين، ثلاث شركات من الولايات المتحدة الأمريكية وهم: شركة “Orbilion” المعنية بمعالجة انعدام الأمن الغذائي وأزمات المناخ عبر إنتاج اللحوم المزروعة من خلايا آمنة وقابلة للتطوير ومستدامة، وشركة “RDI” التي قدمت أول نظام ري وتسميد مستجيب للنباتات حول العالم، ما يقلّص الاستخدام المفرط للمياه وإهدارها بفعل ممارسات الري غير الفعالة، وشركة “Yolélé” وهي شركة أغذية طبيعية يتمحور مجال عملها حول الفونيو، وهو نوع أفريقي قديم من الحبوب تتم زراعته منذ أكثر من 5000 عام.

شركة من بريطانيا

ومن المملكة المتحدة، فازت شركة “Smart Oasis Farm” التي توفر حلولاً للزراعة العمودية باستخدام تكنولوجيا رائدة تتيح إنتاج الغذاء بعوائد عالية وتكاليف تشغيل منخفضة في جميع الظروف المناخية.

كما فازت شركة “Vivent Biosensor”، وهي شركة سويسرية ناشئة مختصة بالتكنولوجيا العميقة وتطوّر تطبيقات مرتبطة بإشارات كهربائية بيولوجية طبيعية تصدر من النباتات، والتي تعد ظاهرة معقّدة ويصعب تفسيرها. أيضًا فازت شركة “Desert Control” من مملكة النرويج، وهي متخصصة في حلول التكنولوجيا الزراعية لمكافحة التصحر وتدهور التربة وندرة المياه.

يذكر أن تحدي “الابتكار للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي في المناطق القاحلة” استقبل نحو 200 حلًا مبتكرًا، خضعوا جميعًا إلى تقييم مختلف الخبراء في المنتدى الاقتصادي العالمي وممثلين من المملكة العربية السعودية، لتشجيع التغيير الإيجابي بهدف تحسين حياة الأفراد وكوكب والأرض.

وبينما تواصل الدفعة الأولى من الفائزين الاستفادة من منصة UpLink، تم الإعلان عن “تحدي الابتكار لتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا”، والذي يسعى إلى تحسين مستويات المعيشة من خلال زيادة إنتاج الغذاء، والاستجابة لتأثيرات التغير المناخي وتحسين المنظومات الغذائية.

هدف التحدي

ويهدف التحدي، بشكل أساسي، إلى تقديم حلول مبتكرة تمكّن المزارعين وغيرهم في قطاع الأغذية من استخدام الزراعة الذكية مناخيًا بطريقة مستدامة، بالتوازي مع الحد من تأثيرات التغير المناخي وتحفيز الحلول المرنة.

ويشجع “تحدي الابتكار لتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا”، على إيجاد مزيد من الأفكار والخطوات المبتكرة ضمن القطاع، من خلال تعزيز إنتاج الغذاء ما يساهم في حماية الكوكب وتجديده عبر احتجاز الكربون، الذي ينعكس إيجابًا إذا اعتُمد على نطاق واسع.

وزارة الاقتصاد والتخطيط

وكانت وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع منصة UpLink، أطلقت تحدي “الابتكار للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي في المناطق القاحلة”، في يناير الماضي، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023 في دافوس.

وتموّل الوزارة التحدي بالتعاون مع جهات الأخرى، وذلك تماشيًا مع جهود المملكة العربية السعودية الرائدة لتطوير الحلول المبتكرة الهادفة إلى إيجاد الحلول لأبرز التحديات التي يواجهها العالم من خلال التعاون المشترك. وشكل التحدي دعوة عالمية إلى إيجاد حلول ابتكارية تحويلية تدعم الأمن الغذائي في المناطق القاحلة.

وتمول وزارة الاقتصاد والتخطيط كلا التحديين، إلى جانب 17 جهة أخرى من بينها: “3 بي ال اسوشيتس”، و”آكت فور فود آكت فور تشاينج”، “المركز السعودي للثورة الصناعية الرابعة (C4IR KSA) و”كليم ايت” و”كورنوكوبيان كابيتال” و”ايت” و”اينوفيشن انستيوت فور فود آند هيلث” و”مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)” و”مانيوا” و”وزارة البيئة والمياه والزراعة” في المملكة العربية السعودية و”اتحاد الغرف السعودية” و”أومنيفور” و”سنتيانت فنتشرز” وسوشيال غاسترونومي موفمنت” و”يونيلفر” ومسرعات الابتكار لدى برنامج الأغذية العالمي” و”منتدى الغذاء العالمي”.

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