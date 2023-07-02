توضيح من برنامج ريف بشأن مدة دراسة طلب الحصول على الدعم

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، أن مدة دراسة طلب الحصول على الدعم لمستفيدي برنامج التنمية الريفية 90 يوما فقط.

مدة دراسة طلب دعم ريف

جاء ذلك في رد من البرنامج في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مغرد استفسر بشأن مدة دراسة طلب الحصول على الدعم.

وأجاب برنامج ريف بقوله :”حياك الله، مدة دراسة الطلب لمستفيدين برنامج التنمية الريفية 90يوم من إنشاء الطلب وعند تجاوز المدة يمكنك مراجعة الفرع التابع لمنطقتك، نشكر لك تواصلك”.

وفي وقت سابق، أكد برنامج ريف أن الدعم مستمر حاليا، لمن تنطبق عليه الشروط للحصول على الدعم.

جاء ذلك في رد من البرنامج في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مستفيد قال فيه “سلام عليكم .. هل الدعم المتوقف أم التسجيل متاح حالياً؟

ورد البرنامج بقوله: “حياك الله، الدعم المقدم من برنامج التنمية الريفية المستدامة مستمر لمن تنطبق عليه الشروط”.

وأضاف برنامج ريف أنه يمكن للمستفيد الإطلاع على الشروط والتسجيل عن طريق الرابط التالي (اضغط هنا).

شروط التسجيل في برنامج ريف:

1- أن يكون المتقدم مواطنا سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.

2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا، وألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.

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5- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًا لكافة البرامج.

6- تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج، والالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.

7- أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلًا في المنصة الإلكترونية.

8- استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.

9- رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

10- حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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