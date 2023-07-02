“مسام” يكشف أحدث إحصائية للألغام المنزوعة في اليمن

تواصل – فريق التحرير:

كشف مدير عام مشروع مسام، أسامة القصيبي، عن نزع 205.818 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة من الأراضي اليمنية.

وأوضح أن تلك الإحصائية منذ انطلاق المشروع وحتى يوم 30 يونيو الجاري، مؤكدا أن الفرق نزعت أيضاً حتى الآن 139.834 لغماً مضاداً للدبابات و6258 لغماً مضاداً للأفراد.

الفرق الهندسية

وأضاف أن الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام تمكنت حتى الآن من تطهير 47.485.089 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة.

في وقت سابق، نزع فريق “مسام” 69 لغمًا مضادًا للدبابات و 254 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، وذخيرتين غير منفجرتين في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع .

وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة نزع الفريق 21 لغمًا مضادًا للدبابات و55 ذخيرة غير منفجرة.

محافظة شبوة

وفي محافظة شبوة تمكَّن فريق “مسام” من نزع لغم واحد مضاد للدبابات وعبوة ناسفة واحدة في مديرية رغوان، و10 ألغام مضادة للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية عسيلان.

محافظة تعز

كما تمكَّن الفريق في محافظة تعز من نزع 6 ألغام مضادة للدبابات و153 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، و4 ألغام مضادة للأفراد و 17 لغمًا مضادًا للدبابات و 612 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب.

اقرأ أيضا:

“مسام”: إزالة أكثر من 1200 لغم حوثي في 7 أيام باليمن