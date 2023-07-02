تهريب وترويج مواد مخدرة.. ضبط 4 يمنيين ومواطنين في جازان

تواصل ـ واس:

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الأفواج الأمنية

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنَيْن لترويجهما (237) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها أحدهما بمحافظة الدائر.

وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

التعاون مع الأمن

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

محافظة القنفدة

وفي وقت سابق، داهمت شرطة محافظة القنفذة وكرا لترويج، مادة الإمفيتامين المخدر، وقبضت على (3) مواطنين، بعد مبادرة أحدهم إطلاق النار على رجال الأمن، وتم التعامل معه بالمثل لتحييد خطره.

وضبط بحوزتهم أسلحة نارية ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

إحباط تهريب 60 كيلوجراما من القات

وفي منطقة جازان، قامت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة، بمنطقة جازان بإحباط محاولة تهريب (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وقد تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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