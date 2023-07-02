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“وما تدري نفس”.. وفاة حاج عماني بعد طواف الوداع

“وما تدري نفس”.. وفاة حاج عماني بعد طواف الوداع

“وما تدري نفس”.. وفاة حاج عماني بعد طواف الوداع
٠٧:٣٨:٠٢ م، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يقول الله تعالى : “وما تدري نفس بأي أرض تموت”، ويقول تعالى :” الله يتوفى الأنفس حين موتها”.

وفاة حاج عماني:

وكانت بعثة الحج العُمانية، قد أعلنت اليوم الأحد، وفاة الحاج العُماني عبدالله بن سعيد الرحبي البالغ من العمر 79 عامًا في الديار المقدسة بعد أداء طواف الوداع.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن سلطان بن سعيد الهنائي، رئيس بعثة الحج العُمانية، أن فريق العمل بالبعثة يقوم بالتعاون مع شركة الحج الملتحق بها الحاج باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الإجراءات مع الجهات المعنية بالمملكة.

ويتم ذلك ذلك بحضور أقارب المواطن المذكور الموجودين حاليًّا في الديار المقدسة سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

توفي بعد طواف الوداع:

وقد توفي الحاج الرحبي بعد أداء طواف الوداع، حيث تم نقل جثمانه إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وكان الحاج الرحبي يمارس مناسك الحج رفقة مئات العمانيين ضمن بعثة متكاملة تضمنت ما يقرب من 14 ألف حاجّ.

وشهدت بعثة الحج العُمانية تعاونا وتنسيقا كبيرين من قبل حكومة المملكة، وتقديم الرعاية اللازمة للحجاج العُمانيين.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية مكة المكرمة وفاة حاج عماني وفيات موسم الحج

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