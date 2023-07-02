أضرم المتظاهرون النار به.. شاهد لحظة انهيار مبنى في باريس أمام سيارات الدفاع المدني

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كشف مقطع فيديو لحظة انهيار مبنى في باريس بفرنسا، بسبب الأعمال الشغب التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

إضرام نار

ويبين الفيديو المبنى الذي تعرض لإضرام النيران وتم التصوير وهو ينهار بعد وقت قصير من وصول سيارة الدفاع المدني إلى الموقع.

وتأتي هذه الأعمال الشغب ضمن موجة غضب تشهدها فرنسا بسبب مقتل مراهق على يد شرطي فرنسي، حيث شهدت البلاد مظاهرات وأعمال شغب في عدد من المدن.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، أنها ستنشر 7000 شرطي في باريس وضواحيها لمواجهة المظاهرات الاحتجاجية المنتشرة في أنحاء البلاد.

تعبئة 45 ألفا من رجال الشرطة

وأكدت أنه تم تعبئة 45 ألفا من رجال الشرطة والدرك وآلاف من رجال الإطفاء لحماية وضمان النظام الجمهوري.

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وكشف وسائل إعلام فرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون يعقد اجتماعا في الإليزيه مساء اليوم لتقييم الأوضاع.

السلطات تنفي فرض قيود على الوصول للإنترنت

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية: لن ندع أي عنف يمر ونعمل بقوة لاستعادة النظام، مؤكدة لا صحة للأخبار المتداولة عن فرض قيود على الوصول للإنترنت في بعض المناطق.

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وأكد قائد شرطة باريس، أنه لا عنصرية في صفوف الشرطة وإعلان حالة الطوارئ غير ضروري في الوقت الحالي، مبينًا أن الحافلات وقطارات الترام لن تعمل بعد الساعة التاسعة من هذه الليلة.

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وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن أسرة عمدة “هاي لي روز” تعرضت أمس، لاعتداء، ونقلت إلى المستشفى بعد هجوم على إقامتهم، كما تمكن نجلا عمدة “هاي لي روز” تمكنا من اللوذ بالفرار.

فرنسيون يطالبون السلطات بفرض حالة الطوارئ

ووسط مطالب بفرض حالة الطوارئ، دعت الشرطة الفرنسية، الشبان دون 18 عاما بعدم التوجه لجادة الشانزيليزيه وسط باريس.

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ودعا وزير العدل الفرنسي، في بيان للعشب، إلى عدم الانسياق وراء دعوات العنف عبر منصات التواصل.

تضرر 250 من فروع البنوك بسبب أعمال التخريب

وكشف وزير الاقتصاد الفرنسي، أن 250 من فروع البنوك تضررت بسبب أعمال التخريب، مبينًا أن شركات التأمين وعدت بتقديم تعويضات للمتضررين من أعمال التخريب الأخيرة.

صدامات عنيفة وعمليات نهب وحرق

يأتي هذا بعدما اندلعت صدامات عنيفة وعمليات نهب وحرق لمتاريس في مدينة مونليسون وسط فرنسا، وانتشار أمني بشارع الشانزيليزيه وسط باريس تحسبا لأي أعمال عنف ونهب قد تستهدف المحلات التجارية.

مقتل فتى مراهق

واندلعت الاضطرابات في فرنسا، بعد أن قام شرطي صباح يوم الثلاثاء الماضي، بقتل فتى مراهق يبلغ من العمر 17 عاما أثناء تفتيش على طريق في نانتير بعد أن رفض الامتثال لطلب الشرطة.