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مرض غامض يجتاح هذه الدولة.. “يمنع الأشخاص من التحدث”

مرض غامض يجتاح هذه الدولة.. “يمنع الأشخاص من التحدث”

مرض غامض يجتاح هذه الدولة.. “يمنع الأشخاص من التحدث”
٠٦:٥٨:٥٩ م، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أصيب 200شخص في كندا حتى الآن بمرض غامض يمنع الناس من القدرة على الكلام.

مرض غامض بكندا:

ومن أعراض المرض الجديد الذي لا يعرف سببه الحقيقي حتى الآن:

1-الهلوسة الشديدة.

2- عدم القدرة على التحدث والكتابة.

3- النسيان شبه الكامل.

4- فقدان الرؤية.

5- يصيب بالشلل

وقد ظهرت هذه الأعراض في مقاطعة (نيو برونزويك) ولا يعرف أحد السبب الحقيقي لانتشار هذا المرض والتحقيقات لا زالت جارية.

عدد الوفيات:

يذكر أن المرض كان قد اجتاح المقاطعة في وقت سابق، حيث تم تأكيد وفاة 6 أشخاص وإصابة العشرات بمرض دماغي غير معروف.

وسجلت كندا حينها ستة قتلى على الأقل، بينما أصيب 48 آخرون بمرض غامض في نيو برونزويك.

وبدأ الكثير من المواطنين في الإبلاغ عن الشعور بالنسيان والارتباك السريع بسبب المرض الغريب.

وتتسابق السلطات الكندية الآن لاكتشاف المزيد حول لغز هذه المتلازمة العصبية التقدمية، نظرا لعدم وجود سبب معروف حتى الآن.

وتراوحت أعمار الأشخاص الستة الذين لقوا حتفهم، بين 18 و85 عاما.

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الكلمات الدلالية:
امراض وأوبئة دولة اوربية كندا مرض غامض

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