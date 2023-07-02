بعضها لا يشترط الخبرة.. وزارة الطاقة تعلن عن 46 وظيفة بعدة تخصصات

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أعلنت وزارة الطاقة عن توفر (46) وظيفة للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى (تشمل 14 وظيفة لا تتطلب الخبرة) في المناطق (الرياض، جدة، بريدة، جازان، أبها، تبوك) على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف الشاغرة

– أخصائي أول دعم لجان

– خبير دعم لجان

– أخصائي أول حوكمة إجراءات تنظيمية

– أخصائي أول تطوير اعمال ومشاريع

– أخصائي تنسيق واتصال

– أخصائي أول تنسيق واتصال

– أخصائي متابعة الالتزام

– أخصائي أول متابعة الالتزام

– أخصائي أول تميز العلاقات

– مسؤول دعم وتنسيق

– أخصائي تقارير مالية وبترولية

– أخصائي أول تحليل مالي

– أخصائي أول مراجعة

– أخصائي مراجعة

– أخصائي تخطيط ودراسات وتنظيم

– أخصائي أول تخطيط ودراسات وتنظيم

– خبير تخطيط ودراسات وتنظيم

– مهندس أول مكامن

– أخصائي تجربة شركاء

– أخصائي أول تجربة شركاء

– أخصائي عمليات شركاء

– أخصائي أول عمليات شركاء

– محلل عمليات شركاء

– مهندس الدراسات الفنية والتنظيم

– مهندس أول بتروكيماويات

– خبير الدراسات الفنية والتنظيم

– كبير مهندسين بتروكيماويات

– مهندس تنظيم وتخطيط أعمال تكرير وتجزئة غاز طبيعي

– أخصائي أول اراضي ومحجوزات

– أخصائي اراضي ومحجوزات

– مراجع أول

– مهندس تنظيم وتخطيط أعمال توزيع وفرض

– خبير مراجعة

– مشرف فريق (جازان)

– مشرف فريق (أبها)

– مشرف فريق (بريدة)

– مشرف فريق (تبوك)

– مشرف فريق (جدة)

– مشرف فريق (الرياض)

– مراقب ميداني (جازان)

– مراقب ميداني (بريدة)

– مراقب ميداني (تبوك)

– مراقب ميداني (أبها )

– مراقب ميداني (جدة)

– مراقب ميداني (الرياض)

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التخصصات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية

– التخصصات المالية

– التخصصات الهندسية

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم

– البكالوريوس

– الماجستير

مناطق العمل:

– الرياض

– جدة

– أبها

– جازان

– بريدة

– تبوك

طريقة التقديم:

وأشارت وزارة الطاقة، إلى أن التقديم على الوظائف متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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