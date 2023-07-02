بعضها لا يشترط الخبرة.. وزارة الطاقة تعلن عن 46 وظيفة بعدة تخصصات
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أعلنت وزارة الطاقة عن توفر (46) وظيفة للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى (تشمل 14 وظيفة لا تتطلب الخبرة) في المناطق (الرياض، جدة، بريدة، جازان، أبها، تبوك) على النحو التالي:
تفاصيل الوظائف الشاغرة
– أخصائي أول دعم لجان
– خبير دعم لجان
– أخصائي أول حوكمة إجراءات تنظيمية
– أخصائي أول تطوير اعمال ومشاريع
– أخصائي تنسيق واتصال
– أخصائي أول تنسيق واتصال
– أخصائي متابعة الالتزام
– أخصائي أول متابعة الالتزام
– أخصائي أول تميز العلاقات
– مسؤول دعم وتنسيق
– أخصائي تقارير مالية وبترولية
– أخصائي أول تحليل مالي
– أخصائي أول مراجعة
– أخصائي مراجعة
– أخصائي تخطيط ودراسات وتنظيم
– أخصائي أول تخطيط ودراسات وتنظيم
– خبير تخطيط ودراسات وتنظيم
– مهندس أول مكامن
– أخصائي تجربة شركاء
– أخصائي أول تجربة شركاء
– أخصائي عمليات شركاء
– أخصائي أول عمليات شركاء
– محلل عمليات شركاء
– مهندس الدراسات الفنية والتنظيم
– مهندس أول بتروكيماويات
– خبير الدراسات الفنية والتنظيم
– كبير مهندسين بتروكيماويات
– مهندس تنظيم وتخطيط أعمال تكرير وتجزئة غاز طبيعي
– أخصائي أول اراضي ومحجوزات
– أخصائي اراضي ومحجوزات
– مراجع أول
– مهندس تنظيم وتخطيط أعمال توزيع وفرض
– خبير مراجعة
– مشرف فريق (جازان)
– مشرف فريق (أبها)
– مشرف فريق (بريدة)
– مشرف فريق (تبوك)
– مشرف فريق (جدة)
– مشرف فريق (الرياض)
– مراقب ميداني (جازان)
– مراقب ميداني (بريدة)
– مراقب ميداني (تبوك)
– مراقب ميداني (أبها )
– مراقب ميداني (جدة)
– مراقب ميداني (الرياض)
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التخصصات المطلوبة:
– التخصصات الإدارية
– التخصصات المالية
– التخصصات الهندسية
المؤهلات المطلوبة:
– الدبلوم
– البكالوريوس
– الماجستير
مناطق العمل:
– الرياض
– جدة
– أبها
– جازان
– بريدة
– تبوك
طريقة التقديم:
وأشارت وزارة الطاقة، إلى أن التقديم على الوظائف متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا