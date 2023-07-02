الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
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بعضها لا يشترط الخبرة.. وزارة الطاقة تعلن عن 46 وظيفة بعدة تخصصات

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بعضها لا يشترط الخبرة.. وزارة الطاقة تعلن عن 46 وظيفة بعدة تخصصات

بعضها لا يشترط الخبرة.. وزارة الطاقة تعلن عن 46 وظيفة بعدة تخصصات

بعضها لا يشترط الخبرة.. وزارة الطاقة تعلن عن 46 وظيفة بعدة تخصصات
٠٧:٤٠:٥٦ م، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الطاقة عن توفر (46) وظيفة للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى (تشمل 14 وظيفة لا تتطلب الخبرة) في المناطق (الرياض، جدة، بريدة، جازان، أبها، تبوك) على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف الشاغرة

– أخصائي أول دعم لجان
– خبير دعم لجان
– أخصائي أول حوكمة إجراءات تنظيمية
– أخصائي أول تطوير اعمال ومشاريع
– أخصائي تنسيق واتصال
– أخصائي أول تنسيق واتصال
– أخصائي متابعة الالتزام
– أخصائي أول متابعة الالتزام
– أخصائي أول تميز العلاقات
– مسؤول دعم وتنسيق
– أخصائي تقارير مالية وبترولية
– أخصائي أول تحليل مالي
– أخصائي أول مراجعة
– أخصائي مراجعة
– أخصائي تخطيط ودراسات وتنظيم
– أخصائي أول تخطيط ودراسات وتنظيم
– خبير تخطيط ودراسات وتنظيم
– مهندس أول مكامن
– أخصائي تجربة شركاء
– أخصائي أول تجربة شركاء
– أخصائي عمليات شركاء
– أخصائي أول عمليات شركاء
– محلل عمليات شركاء
– مهندس الدراسات الفنية والتنظيم
– مهندس أول بتروكيماويات
– خبير الدراسات الفنية والتنظيم
– كبير مهندسين بتروكيماويات
– مهندس تنظيم وتخطيط أعمال تكرير وتجزئة غاز طبيعي
– أخصائي أول اراضي ومحجوزات
– أخصائي اراضي ومحجوزات
– مراجع أول
– مهندس تنظيم وتخطيط أعمال توزيع وفرض
– خبير مراجعة
– مشرف فريق (جازان)
– مشرف فريق (أبها)
– مشرف فريق (بريدة)
– مشرف فريق (تبوك)
– مشرف فريق (جدة)
– مشرف فريق (الرياض)
– مراقب ميداني (جازان)
– مراقب ميداني (بريدة)
– مراقب ميداني (تبوك)
– مراقب ميداني (أبها )
– مراقب ميداني (جدة)
– مراقب ميداني (الرياض)

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التخصصات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية
– التخصصات المالية
– التخصصات الهندسية

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم
– البكالوريوس
– الماجستير

مناطق العمل:

– الرياض
– جدة
– أبها
– جازان
– بريدة
– تبوك

طريقة التقديم:

وأشارت وزارة الطاقة، إلى أن التقديم على الوظائف متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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فرص وزارة الطاقة وظائف وظائف شاغرة

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