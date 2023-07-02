الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
هيئة الزكاة تكشف عن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية هذا الشهر
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هيئة الزكاة تكشف عن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية هذا الشهر

هيئة الزكاة تكشف عن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية هذا الشهر

هيئة الزكاة تكشف عن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية هذا الشهر
٠٦:٢٤:٥٨ م، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية هذا الشهر.

وقالت إنه سيتم تقديم الإقرارات أيام الإثنين والسبت والإثنين الموافقين 10و15و31 من شهر يوليو على التوالي.

ودعت الهيئة إلى الالتزام بالمواعيد المحددة في تقديم الإقرارات الضريبية.

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“الزكاة والجمارك” تتيح احتساب ضريبة القيمة المضافة على ربح السيارات المستعملة.. من المستهدف؟

في وقت سابق، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات وبضائع منوعة” في جمرك ميناء جدة الإسلامي، يوم الأربعاء 24 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 12 من يوليو 2023م.

شروط دخول المزاد

وحددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عدة شروط لدخول المزاد وهي كالتالي:

1- دفع مبلغ تأمين إلزامي (50.000) خمسون ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

2 – يجب على المشتري إخراج السيارات المباعة خلال (3) أيام للسيارات برسم الوارد و (10) أيام للسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

3- دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة البيع بنسبة 2.5% بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعى بنسبة 15%.

4- دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

5- يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

“الزكاة” تعلن تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات وبضائع في جمرك ميناء جدة

 

الكلمات الدلالية:
الزكاة السعودية المملكة هيئة الزكاة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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