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بوتين يهاجم المتطرف المسيحي حارق القرآن الكريم.. ماذا قال؟
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بوتين يهاجم المتطرف المسيحي حارق القرآن الكريم.. ماذا قال؟

بوتين يهاجم المتطرف المسيحي حارق القرآن الكريم.. ماذا قال؟

بوتين يهاجم المتطرف المسيحي حارق القرآن الكريم.. ماذا قال؟
٠٦:٣٠:٢٦ م، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السويد بعد حادثة حرق المصحف الشريف، على يد متطرف مسيحي من أصول عراقية مؤخرًا، وذلك أثناء وجوده في دربند بداغستان.

تعليق بوتين

وجاء تعليق الرئيس بوتين في فيديو من البرنامج التلفزيوني : “في السويد قاموا مجددا بحرق القرآن. أين بطرس الأول منهم”.

الحرب الشمالية

وحسب “روسيا اليوم” يعتقد المؤرخون أن معركة بولتافا كانت بداية النهاية بالنسبة للإمبراطورية السويدية كدولة عظمى أوروبية، جرت المعركة عام 1709 حول قلعة بولتافا الروسية (حاليا في اوكرانيا) بين قوات روسيا القيصرية بقيادة بطرس الأول، وجيش الإمبراطورية السويدية، وهي واحدة من أهم معارك الحرب الشمالية العظمى.

ويشار إلى أن الرئيس بوتين، زار خلال جولته الأخيرة في داغستان، مسجد الجمعة في ديربند، حيث تسلم مصحفا كهدية من مساعد مفتي الجمهورية زابير سليموف.

يوم الأربعاء الماضي، نفذ سويدي متطرف من أصول عراقية، وعيده بتدنيس القرآن الكريم، وأقدم تحت حماية السلطات على تمزيق وحرق المصحف الشريف خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد.

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الكلمات الدلالية:
السويد القرآن الكريم بوتين مسيحي متطرف

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