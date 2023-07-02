الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
مواطنة تشكو رفض طلب تجديد الهوية بسبب صورة الجوال؟ أبشر يعلق
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مواطنة تشكو رفض طلب تجديد الهوية بسبب صورة الجوال؟ أبشر يعلق

مواطنة تشكو رفض طلب تجديد الهوية بسبب صورة الجوال؟ أبشر يعلق

مواطنة تشكو رفض طلب تجديد الهوية بسبب صورة الجوال؟ أبشر يعلق
٠٦:٢٦:٠٦ م، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت منصة أبشر، أهمية التأكد من اشتراطات الصورة المرفقة لقبول طلبات تجديد الهوية الوطنية.

طلب تجديد الهوية الوطنية

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جاء ذلك في رد من منصة أبشر، على سؤال مواطنة، شكت عدم استطاعتها تجديد الهوية بسبب صورة شخصية تم التقاطها بعدسة الجوال.

وأجابت منصة أبشر بقولها : “الأخت الكريمة ، فضلا التأكد من اشتراطات الصورة المرفقة أن تكون بالصيغة المطلوبة وإعادة إرسال الطلب ليتم التحقق من ذلك وقبول الطلب “.

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الحالات الصحيحة لصور الهوية الوطنية

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– ينبغي أن تكون ملونة ذات خلفية بيضاء

– يشترط أن تكون الصورة حديثة تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى)

– يجب أن تكون ملامح الوجه واضحة وبدون تعابير وخالية من مساحيق التجميل

– يجب ألا تشوب الصورة أي طيات بقع حبر أو ثقوب

– يجب أن تبين الصورة الوجه وهو ينظر بشكل مستقيم إلى الكاميرا

– يجب تجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا

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