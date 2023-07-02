مواطنة تشكو رفض طلب تجديد الهوية بسبب صورة الجوال؟ أبشر يعلق

تواصل – فريق التحرير:

أكدت منصة أبشر، أهمية التأكد من اشتراطات الصورة المرفقة لقبول طلبات تجديد الهوية الوطنية.

طلب تجديد الهوية الوطنية

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جاء ذلك في رد من منصة أبشر، على سؤال مواطنة، شكت عدم استطاعتها تجديد الهوية بسبب صورة شخصية تم التقاطها بعدسة الجوال.

وأجابت منصة أبشر بقولها : “الأخت الكريمة ، فضلا التأكد من اشتراطات الصورة المرفقة أن تكون بالصيغة المطلوبة وإعادة إرسال الطلب ليتم التحقق من ذلك وقبول الطلب “.

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الحالات الصحيحة لصور الهوية الوطنية

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– ينبغي أن تكون ملونة ذات خلفية بيضاء

– يشترط أن تكون الصورة حديثة تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى)

– يجب أن تكون ملامح الوجه واضحة وبدون تعابير وخالية من مساحيق التجميل

– يجب ألا تشوب الصورة أي طيات بقع حبر أو ثقوب

– يجب أن تبين الصورة الوجه وهو ينظر بشكل مستقيم إلى الكاميرا

– يجب تجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا

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