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“غير موظفة وعلى الضمان وتريد وحدة”.. توضيح مهم من “سكني”
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“غير موظفة وعلى الضمان وتريد وحدة”.. توضيح مهم من “سكني”

“غير موظفة وعلى الضمان وتريد وحدة”.. توضيح مهم من “سكني”

“غير موظفة وعلى الضمان وتريد وحدة”.. توضيح مهم من “سكني”
٠٦:٠١:٣٤ م، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “العناية بالمستفيدين” التابع لبرنامج “سكني” مع سؤال إحدى المستفيدات بشأن إمكانية حصول شقيقتها على وحدة.

الحصول على منتج

وقالت السائلة: “أختي مسجلة في الضمان وأمس وصلتها رسالة.. أنتي مؤهلة للحصول على منتج ؟ الخطة الآن كيف تقدر تاخذ بيت للعلم غير موظفة فقط على الضمان تبي سكن”.

وردا على ذلك، قال البرنامج: “من خلال الإسكان التنموي والذي يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة المدرجين ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في منصة سكني، سيتم تحويل الطلب تلقائياً للإسكان التنموي”.

وتابع: “سيتم التواصل مع المتقدم أو المتقدمة فور توفر المنتج المناسب”.

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إيداع الدعم السكني 

في وقت سابق، أعلن برنامج سكني، أن العمل لازال قائمًا لإيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين، وذلك ردًا على استسفارات متزايدة حول أسباب التأخير حتى بعد نحو أسبوع من بدء الصرف.

وبدأت عملية الإيداع في حسابات المستفيدين في 24 يونيو الماضي، لكن البعض يقول إنه لم يتم إيداع الدعم في حسابه حتى الآن.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” عبر حسابها في موقع “تويتر”: “العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني لأهالينا المستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في حسابك البنكي بأقرب وقت ممكن”.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة برنامج سكني سكني

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