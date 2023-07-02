فزعة للأهالي لإخماد حريق شبّ بأحد المنازل (فيديو متداول)

تواصل- فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي فزعة لعدد من الأهالي سارعوا لإخماد حريق كان قد شب في منزل بأحد المناطق.

حريق ضخم في منزل:

وكان مقطع فيديو، قد وثق لحظة نشوب حريق في أحد المنازل، وفزعة الشباب لإخماده.

ويظهر المقطع الذي تم تداوله، فزعة الأهالي الذين سارعوا لإطفاء الحريق، قبل وصول فرق الدفاع المدني.

وبين أيضا تجمهر أعداد غفيرة من المواطنين، ومخاطرة البعض منهم لإنقاذ الموقف، قبل انتشار الخسائر.

وحظي المقطع بتفاعل كبير بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على ردة فعل المواطنين بعد اشتعال الحريق وفزعتهم.

حريق بالدمام:

وكانت فرق الدفاع المدني، قد باشرت الثلاثاء الماضي، إخماد حريق اندلع في صهاريج أرضية لمخلّفات بترولية بالدمام.

وتم إخماد الحريق، دون أن يتسبب في إصابات، وفق ما أفاد الدفاع المدني عبر حسابه في موقع “تويتر”.

حريق محل بالمدينة المنورة.

أيضا كان حريق قد اندلع في أحد المحال بالمدينة المنورة دون إصابات.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، أن فرق الدفاع المدني بالمدينة أخمدت حريقًا في محل تجاري دون إصابات ولله الحمد.

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