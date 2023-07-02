على المكشوف.. بيع أسلحة مسروقة في سوق سوداني (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف مقطع فيديو ترويج أسلحة مسروقة في أحد أسواق السودان، حيث أظهر عدد من الأشخاص يتفاوضون على سعر بندقية.

كما يكشف الفيديو عن وجود كميات من الأسلحة والذخائر بخلاف البندقية، وهو ما يشير إلى رواج تجارة السلاح هناك.

اشتباكات عنيفة

وتعيش السودان أوضاعا صعبة هذه الأيام على خلفية الاشتباكات الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأجبرت تلك الاشتباكات أكثر من 1.3 مليون شخص على الفرار من ديارهم، فيما سقط أكثر من 850 قتيلاً وأصيب الآلاف.

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السلطات السودانية تقرر مد إغلاق المجال الجوي حتى 10 يوليو

وأمس، قررت سلطة الطيران المدني السودانية، مد إغلاق المجال الجوي حتى الـ10 من شهر يوليو الجاري، باستثناء الرحلات ذات الأغراض الإنسانية.

مغلق منذ منتصف إبريل

وكان المجال الجوي السوداني أغلق أمام حركة الطائرات بعد اندلاع الصراع العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي.

تواصل الاشتباكات

وتواصلت الاشتباكات بين طرفي الصراع، وشهدت منطقة الفتيحاب ومحيط سلاح المهندسين، هدوءاً وسط تراجع سماع إطلاق النار.

وأكد شهود عيان تنفيذ الطيران التابع للجيش السوداني طلعات استطلاع جوي في مدينتي الخرطوم وأم درمان في الوقت الذي أطلقت فيه قوات الدعم السريع المضادات الأرضية.

مقطع فيديو متداول من حساب الاحداث السودانية على منصة تويتر..