انتهى عقد إيجاره في يونيو ولا يزال يسدد.. هل يستحق دعم المواطن لشهر يوليو؟

تواصل- فريق التحرير:

أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار، بشأن شخص انتهى عقد إيجاره الشهر الماضي، وطبيعة استحقاقه الدعم للشهر الجاري.

دعم يوليو في حساب المواطن:

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :” عقد الإيجار حقي الإلكتروني ٦ شهور انتهى شهر يوينو.. لكني باقي أدفع إيجار لنهاية السنة.. هل راح تنزل لي دفعه حساب المواطن لشهر يوليو؟”.

وكان الرد من خدمة المستفيدين: ” يتم مراجعة البيانات بشكل دوري وعند انتهاء العقد يجب عليك التوجه إلى حسابك(إدارة المرفقات)واختيار نوع المرفق “عقد إيجار موحد ” ثم الضغط على أيقونة “حفظ”.

وأوضح أنه سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه وفي حال انتهاء المستند السابق يلزمك حذفه”.

تسجيل الأرملة في حساب المواطن:

كما أوضح حساب خدمة المستفيدين كيفية تسجيل الأرملة أو إضافة تابعين لها في حساب المواطن.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :” عندي الوالدة أرملة وأريد أن أسجلها في حساب المواطن وعندها بيت شعبي ليس لديها صك ويطلب مني إرفاق ما يثبت في هذه الحالة.. كيف يتم الإثبات أرجو الإفادة؟”.

وجاء الرد: ” وعليكم السلام ، يمكن للأرملة التسجيل و إضافة التابعين و إرفاق أحد هذه المستندات :

-صك حصر الورثة.

– أو شهادة ميلاد التابعين.

– أو بطاقة العائلة.

وأوضح أنه في حال عدم وجود تابعين يلزمها إثبات الاستقلالية إما من خلال وجود عقد إيجار موحد مسجل في منصة إيجار أو إرفاق صك ملكيتها للسكن.

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