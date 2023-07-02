ضربات أمنية ناجحة في القنفذة وجازان ضد تجار المخدرات

تواصل ـ واس:

داهمت شرطة محافظة القنفذة وكرا لترويج، مادة الإمفيتامين المخدر، وقبضت على (3) مواطنين، بعد مبادرة أحدهم إطلاق النار على رجال الأمن، وتم التعامل معه بالمثل لتحييد خطره.

وضبط بحوزتهم أسلحة نارية ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

احباط تهريب 60 كيلوجراما من القات في جازان

وفي منطقة جازان، قامت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة، بمنطقة جازان بإحباط محاولة تهريب (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وقد تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وسائل الابلاغ عن المهربين

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)،

وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وتعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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