تجنبها.. عادات يومية تجعلك تشعر بالإرهاق

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هل تشعر بالإرهاق خلال ساعات النهار بالرغم من حصولك على عدد ساعات النوم المعتادة، أو تجد صعوبة للبقاء نشطًا خلال فترة الظهيرة اليوم دون تثاؤب؟

توصلت دراسة أجراها مركز الأبحاث “يوجوف”، أن 13 من البريطانيين متعبون طوال الوقت، حيث قال 33 في المئة من المشاركين إنهم يشعرون بالإرهاق “حوالي نصف الوقت”.

والأكثر من ذلك، أن النساء هن الأكثر معاناة – 61 في المئة منهن ما زلن يشعرن بالإرهاق عقب الاستيقاظ، مقارنة بـ 49 في المئة من الرجال. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى صعوبة التركيز والإنتاجية، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

وفيما يلي العادات اليومية التي يمكن أن تتسبب في الشعور بالإرهاق:

1. الإفراط في تناول الكربوهيدرات

تقول أخصائية التغذية الطبية والمؤلفة الدكتورة سارة بروير: “على الرغم من أننا نشتهي الأطعمة السكرية عندما نفتقر إلى الطاقة، فإن هذه الأطعمة ترفع بسرعة مستويات السكر في الدم وتؤدي إلى إفراز هرمون الأنسولين”.

هذا يدفع الجلوكوز إلى خلايا العضلات والدهون، مما يؤدي إلى التعب والإرهاق، والذي يكون عادة أسوأ بعد ساعات قليلة من تناول الطعام.

وأشارت إلى أن “هذا هو السبب في أنك قد تشعر بالنعاس بعد تناول وجبة غداء غنية بالكربوهيدرات”.

يشمل ذلك البسكويت، الكعك ، المعجنات، أجزاء كبيرة من الأرز الأبيض، البطاطس والمكرونة.

تعزيز الطاقة: “إن تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخف – حيث يتم امتصاص السكريات بشكل أبطأ – سوف يمنحك مستويات طاقة أكثر استدامة”، كما يقول روب هوبسون، استشاري التغذية

اختر الأرز البني والمكرونة الكاملة والخبز والخضروات الغنية بالألياف (الفاصوليا والبروكلي والبازلاء) والمكسرات والخضروات الورقية الداكنة، والفواكه الطازجة والأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين.

2- الإفراط في شرب القهوة

يقول الدكتور بروير: ” يمنع الكافيين مادة الأدينوزين الكيميائية في الدماغ المهدئة، والتي تشارك أيضًا في إنتاج الطاقة ، لذا فإن الكافيين الزائد يجعلك تشعر باستنزاف الطاقة بسرعة أكبر”.

تبلغ المدة التي يستغرقها جسمك للتخلص من نصف الكافييم حوالي خمس ساعات ، لذا تناول القهوة أو الشاي الأخير قبل منتصف النهار حتى لايؤثر ذلك على نشاطك.

تعزيز الطاقة: قم بالتبديل إلى شاي منزوع الكافيين أو شاي الأعشاب مثل الشمر (مفيد للنوم والهضم).

3 -ابتعد عن الأشخاص السلبيين

يقول الدكتور بروير: “الأشخاص المتشائمون يجرونك إلى أسفل، لأن تركيزهم السلبي على الأحداث يمكن أن يضخم أي ضغوط في حياتك الخاصة ويجعلك تشعر بالإرهاق العاطفي والتعب وعدم الرضا”.

“وفقًا لعلماء النفس، يمكن أن تؤثر العلاقة السلبية على صحتك ومستويات الطاقة لديك بأربعة إلى سبع مرات أكثر من التأثيرات المعاكسة للعلاقة الإيجابية أو النشطة”، حسب قوله.

تعزيز الطاقة: خصص وقتًا لمن يشجعك، يضحك كثيرًا ويعبر عن الامتنان. خطط للقاءات الجماعية للتخفيف من وطأة قضاء الوقت مع الأشخاص السلبيين.

4 -مارس نشاطًا في الخارج

قد يؤدي قضاء اليوم كله في مكتبك أو في الداخل لساعات إلى إصابتك بالخمول.

“ضوء النهار له تأثير مفيد على نظمك الحيوية (الدورات الإيقاعية داخل الجسم) ودورات النوم والاستيقاظ ووظيفة الغدة الدرقية”، لأنه وكما يقول الدكتور بروير: “يمنع إفراز الميلاتونين (هرمون النوم) ، لذلك تشعر بمزيد من النشاط واليقظة”.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد أشعة الشمس الجسم على إنتاج فيتامين د، “هذا أيضًا له تأثير منشط، حيث يرتبط نقص فيتامين د بالإرهاق وانخفاض الحالة المزاجية.”

تعزيز الطاقة: بغض النظر عن مدى انشغالك، حاول الخروج. اركن سيارتك بعيدًا عن المكتب، اخرج في نزهة غداء، وقم بممارسة المشي قبل غروب الشمس.