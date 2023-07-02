خلال الحج.. “سدايا” تؤسس منظومة تقنية ومنصات وطنية بالذكاء الاصطناعي

تواصل – واس:

قدمت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” حزمة من الخدمات الرقمية الذكية، وأسست منظومة تقنية متقدمة متكاملة خلال موسم حج هذا العام.

مراكز عمليات مزودة بمنصات ذكية

وأوضحت أنها جهزت مراكز عمليات مزودة بمنصات ذكية مبنية بخوارزميات وطنية بالذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن إبان أدائهم مناسك الحج.

اقرأ أيضًا:

بعد انتهاء موسم الحج.. متى تصدر تصاريح العمرة لعام 1445هـ؟

وأضافت أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد دائمًا على بذل أقصى ما يمكن لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأكدت أنها سخّرت الإمكانيات التقنية كافة لخدمة قطاعات الدولة في مختلف المجالات ذات الصلة بضيوف الرحمن خلال الحج.

اقرأ أيضًا:

تزامناً مع مغادرة الحجاج.. قطار الحرمين السريع يحقق أرقاماً قياسية خلال موسم الحج

وبينت أنها وفرت خلال موسم الحج أعلى التجهيزات الرقمية المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي والقدرات التقنية الاستشرافية لدعم الجهات الحكومية.

وذلك في إطار ما تقوم به وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية المختلفة من مهام أمنية عالية المستوى لخدمة ضيوف الرحمن خلال الحج.

اقرأ أيضًا:

وزير الداخلية يعلن نجاح موسم الحج: 1.8 مليون حاج أدوا المناسك بيسر وسهولة

واستمرت جهود “سدايا” بوصفها الممكن الوطني لكل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لبناء منظومة رقمية ذكية.

بنى تحتية وكاميرات ومنصات ذكية

واشتملت المنظومة على بنى تحتية وكاميرات ومنصات ذكية ولوحات بيانات متقدمة مثل منصة سواهر التي تتيح خدمات التعرف والتحليل.

تنظيم الحشود في المسجد الحرام وإدارة الحركة

كما شملت هذه الجهود إنشاء منصة “بصير” القائمة على خوارزميات وطنية تم تطويرها لتمكين تنظيم الحشود في المسجد الحرام وإدارة الحركة.

اقرأ أيضًا:

بالأرقام .. إنجازات ضخمة للقطاعين الحكومي والخاص في خدمة الحجاج

كما أنشأت “سدايا” خلال الحج مركز عمليات (Smart moc)، وجهّزت قسمًا خاصًا لأنظمة الذكاء الاصطناعي في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج في مشعر منى.

خدمات تقنية متكاملة لدعم مبادرة طريق مكة

وشملت جهود سدايا خلال موسم الحج بناء خدمات تقنية متكاملة لدعم مبادرة طريق مكة التي نفذتها وزارة الداخلية في 7 دول عربية وإسلامية.

قامت من خلالها بإنشاء البنية التحتية الرقمية لصالات عبور الحجاج من مطارات بلدانهم ومنها بناء 74 محطة بصمة.

أكثر من 15 جهاز تبرع ذاتي لحملة إحسان

وشملت خدمات سدايا توفير أكثر من 15 جهاز تبرع ذاتي لحملة إحسان قدم لها الدعم الفني في الأماكن المقدسة ومخيمات الحجاج.

وأكثر من 80 ألف تصريح للمركبات والأفراد العاملين في موسم الحج.

1.8 مليون بطاقة حاج في المحفظة الرقمية

وتمت إضافتها إلى تطبيق توكلنا خدمات الذي وفر أكثر من 1.8 مليون بطاقة حاج في المحفظة الرقمية بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.

241 خدمة إلكترونية لـ 17 مليون مستخدم

وخلال الحج أتاحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عددًا من الخدمات الرقمية عبر تطبيق “توكلنا خدمات”.

وبلغ عدد مستخدميه أكثر من 17 مليون مستخدم يُقدم لهم 241 خدمة إلكترونية.