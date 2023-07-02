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“الصحة” تطلق حملة “صيفك ضيفك”.. لحماية المواطنين من الاضطرابات
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“الصحة” تطلق حملة “صيفك ضيفك”.. لحماية المواطنين من الاضطرابات

“الصحة” تطلق حملة “صيفك ضيفك”.. لحماية المواطنين من الاضطرابات

“الصحة” تطلق حملة “صيفك ضيفك”.. لحماية المواطنين من الاضطرابات
٠٤:٥٤:١٠ م، الأحد، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل ـ واس:

بهدف اطلاع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، على أبرز النصائح التي يجب مراعاتها خلال فترة الصيف، أطلقت وزارة الصحة حملة “صيفك ضيفك”.

هذه الحملة التوعوية تهم فترة الصيف، وما يصاحبها من سفر وعادات، من أبرزها اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، واضطرابات النوم ذات الإيقاع اليومي، والذي يحدث عندما لا تتطابق (الساعة البيولوجية للجسم)،مع دورة الليل والنهار في المنطقة الزمنية التي يوجد بها ،

ومن أعراضها الصعوبة في النوم أو الاستيقاظ وتغيرات في المزاج أو العصبية، مع ضرورة تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية، بسرعة لتتزامن مع المنطقة الزمنية لوجهتك.

150 دقيقة رياضة كافية للحماية

وأكدت الحملة على أهمية ،مزاولة الرياضات التي تتناسب مع إمكانيات كل شخص، لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع، مع مراعاة وسائل السلامة.

كما أعطت من خلال هذه الحملة عدة نصائح لصيف صحي مع الأطفال، تكمن في النشاط البدني والتغذية السليمة، ووضع روتين لإجازة الصيف .

وأشارت الصحة إلى أن من أبرز الأمراض الشائعة التي من الممكن أن تصيب المسافرين، هو اضطراب في الجهاز الهضمي، يسبب عادة إسهال وتشنجات في البطن، قد تنتج عن تناول طعام ملوث أو شرب مياه ملوثة، موضحة طرق الوقاية منه.

وذلك من خلال تجنب استهلاك الأكل من الباعة في الشارع، واللحوم والأسماك والمحار النيئة، أو غير المطبوخة جيدًا، والمياه غير المعقمة من الصنبور أو البئر.

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الكلمات الدلالية:
السفر امراض الصيف صيفك ضيفك عادات الصيف فترة الصيف

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